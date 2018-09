Monza | per la Ferrari la parola d’ordine è ripetersi in gara

F1 - GP Italia Monza 2018 : le previsioni meteo per la gara. Rischio pioggia scongiurato : Rischio pioggia scongiurato per il GP d’Italia 2018: domenica 2 settembre soleggiata a Monza dove andrà in scena l’attesissima gara valida per il Mondiale F1. Dopo la pioggia caduta durante le prove libere e anche nella mattinata di ieri, le qualifiche si sono disputate sull’asciutto e così sarà anche per la gara sul circuito più veloce dell’intero panorama. Le previsioni meteo sono infatti molto chiare: sole almeno fino ...

F1 - obiettivi diversi per Verstappen e Ricciardo : le parole dei due piloti Red Bull dopo le qualifiche del Gp di Monza : I due piloti della Red Bull hanno analizzato l’esito delle qualifiche del Gp di Monza, sottolineando di avere obiettivi diversi Prima fila tutta Ferrari nel Gp d’Italia. Sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a firmare il giro più veloce, 1’19”119, davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel. Seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che precedono la Red Bull di Max Verstappen, staccato ...

Formula 1 GP Monza - l'orgoglio di Arrivabene : 'Prima fila che ricorderò per sempre' : "Questa qualifica mi è piaciuta molto perché i ragazzi erano molto sereni" ha detto il team principal della scuderia Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport. "Pur essendo una qualifica tirata, ...

Formula 1 GP Monza - Vettel : 'Non ho fatto un giro perfetto - ma grande risultato per il team' : In altre occasioni avevo fatto dei giri migliori" ha concluso il quattro volte campione del mondo. "Non è stato un giro abbastanza buono per conquistare la pole. Fortunatamente sono secondo e non ...

Formula 1 - GP Monza. Raikkonen : 'Non potevo scegliere posto migliore per la pole' : "Non potevo scegliere posto migliore per fare la pole, davanti ai nostri tifosi e al pubblico di casa". Così Kimi Raikkonen ha commentato la sua pole position conquistata all'ultimo secondo sul ...

F1 Monza - Raikkonen : "La pole qui è speciale"; Vettel : "Speravo meglio" : Questa è una battaglia serrata, è grandiosa per lo sport e ci sta spingendo tutti al limite: io sto già facendo qualcosa di speciale per lottare con questa Ferrari". Gasport

Lewis Hamilton - GP Italia Monza 2018 : “Ferrari più veloce. Siamo qui per lottare e dare il 100%” : Non è bastato andare oltre il limite a Lewis Hamilton (Mercedes) per battere le Ferrari nelle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ci ha provato in tutti i modi, portandosi in vetta nella Q3 prima dell’ultimo tentativo. Le Rosse hanno fatto meglio nel loro ultimo colpo e hanno monopolizzato la scena con Kimi Raikkonen (primo) e Sebastian Vettel (secondo). ...

F1 – Vettel mastica amaro a Monza - le parole di Seb dopo il secondo posto in qualifica : “ecco perchè non sono contento” : Vettel non troppo soddisfatto dopo il secondo posto in qualifica al Gp d’Italia: le parole del ferrarista nel sabato di Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi l’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...

Monza : Vettel - mio giro non perfetto : ANSA, - ROMA, 1 SET - ''Questa nostra gente è molto contenta e noi abbiamo fatto un buon risultato per il team''. Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel non è del tutto soddisfatto della sua ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Monza - il posto migliore per la pole position. Voglio ripetermi in gara” : Kimi Raikkonen è stato semplicemente stellare nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e ha conquistato una vertiginosa pole position sul tracciato di Monza. Di fronte al fiume rosso accorso in massa presso il circuito brianzolo, il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia tornando davanti a tutti dopo un lungo digiuno: il finlandese è stato letteralmente perfetto nel giro decisivo e ha così messo in fila Sebastian Vettel ...