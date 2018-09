Misano World Circuit | da venerdì si accendono i motori della MotoGP

Moto GP 2018 Misano : come arrivare al Misano World Circuit : Moto GP 2018 Misano come arrivare. Nuovo appuntamento del Moto-mondiale il 7/8/9 settembre al Misano World Circuit Simoncelli. Ecco come arrivare, la mappa e indirizzo del Circuito. Ricordiamo che gli ultimi biglietti ancora disponibili sono in vendita online. SCOPRI DOVE ACQUISTARLI Moto GP 2018 Misano come arrivare al Misano World Circuit: indirizzo Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è situato nel comune di Misano Adriatico, in ...

Moto GP 2018 Misano World Circuit : biglietti - info e come arrivare : Moto GP 2018 Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tutto è già pronto per scendere in pista i giorni 7, 8 e 9 settembre. Gli appassionati delle due ruote non possono perdere l’occasione di vedere uno degli eventi più importanti del mondo sportivo delle Moto. Abbinato all’evento sportivo c’è il grande successo del palinsesto di The Riders’ Land Experience, con 35 eventi sparsi sul territorio che saranno riproposti con ...

arrivato il grande giorno del DTM a Misano World Circuit : E' un altro appuntamento straordinario nel palinsesto 2018 di MWC che propone dalla primavera una serie di appuntamenti di profilo internazionale e funzionali all'economia dell'industria turistica. "...

World Ducati Week 2018 – Boom di presenze a Misano per la decima edizione : Record di presenze e grande successo per la decima edizione del World Ducati Week.91.596 presenze in tre giorni: la 10a edizione del WDW batte tutti i record. Gare, spettacolo, musica, emozioni e un mare di moto chiudono il fine settimana Ducati al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” Si è conclusa con un’affluenza record la 10aedizione del World Ducati Week, il raduno internazionale che ogni due anni chiama a raccolta la community ...

World Ducati Week 2018 – Da venerdì il grande spettacolo rosso a Misano : In arrivo al Misano World Circuit e in Riviera decine di migliaia di Ducatisti da tutto il mondo. Attività, iniziative e gare in pista con i piloti Ducati MotoGP e SBK per un fine settimana imperdibile Tutto è pronto per l’inizio del World Ducati Week 2018, in programma al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” da venerdì 20 luglio per concludersi domenica 22 luglio. La pacifica invasione di decine di migliaia di Ducatisti, provenienti da ...

WorldSBK : Rea concede il bis a Misano : Il pilota della Kawasaki Jonathan Rea ha chiuso il Pirelli Riviera di Rimini Round a Misano, nono appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, regalando alla Casa di Akashi una splendida doppietta. Il tre volte Campione del Mondo ha infatti vinto Gara 1 nella giornata di sabato e si è replicato in Gara 2, precedendo sul traguardo […] L'articolo WorldSBK: Rea concede il bis a Misano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Sbk – Rea si aggiudica gara-1 al Misano World Circuit : Jonathan Rea si aggiudica Race 1, alle sue spalle la Ducati di Davies. Terzo gradino per l’Aprilia Eugene Laverty. Domani alle 13.00 Race 2. Nella WSSP300 pole di Hendra Pratama, nella WSSP di Federico Caricasulo e nella Stock1000 di Markus Reiterberger Nel segno di Jonathan Rea. A Misano World Circuit il pilota britannico vinse la sua prima gara in WorldSBK nove anni fa e oggi il successo lo avvicina al quarto titolo mondiale. Domani la ...

Misano World Circuit - luglio all’insegna degli eventi motoristici : Si parte con il weekend all’insegna della Worldsbk, ma c’è molto di più: tutti gli appuntamenti di luglio al Misano World Circuit Va in archivio un fantastico giugno all’insegna delle quattro ruote e MWC si prepara a vivere un mese di luglio con tre appuntamenti motociclistici di altissimo livello. Si parte col Pirelli Riviera di Rimini Round del mondiale Superbike (6-8 luglio) che quest’anno coinciderà con la Notte Rosa ...

World Ducati Week - la festa a Misano" : Spazio poi ai Desmo Owners Club, ben 266 sodalizi sparsi in tutto il mondo che contano oltre 35.913 soci presenti in 59 Paesi e rappresentano una 'costola' fondamentale dell'universo Ducati. Infine, ...

Blancpain GT Series – Oltre 600 persone al Terrazza Blancpain Exclusive Party al Misano World Circuit [GALLERY] : Oltre 600 persone al al Terrazza Blancpain Exclusive Party. Mwc polo strategico per favorire l’incontro tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale e il mondo del motosport. Oggi proseguono le gare Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party, serata conclusiva del Blancpain GT Series, l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei ...