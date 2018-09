Milano | il Comune nega il capannone e musulmani pregano in strada

Al via i 600 corsi proposti dal Comune di Milano : Sono oltre 600 i corsi proposti dal Comune di Milano, al via, realizzati grazie ai Civici Centri di formazione professionale.

Milano. Galleria : continua il piano di valorizzazione degli spazi del Comune : continua a dare risultati positivi il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano che mira a favorire

Milano : Formula1 dona 150mila euro a Comune per strutture sportive : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - La Formula1 ha donato 150mila euro al Comune di Milano per strutture e progetti sportivi da offrire alla città. Da ieri e fino a sabato in Darsena si tiene il Festival della Formula1, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di Aci e la prod

Milano : Formula1 dona 150mila euro a Comune per strutture sportive (2) : (AdnKronos) - Norman Howell, direttore della comunicazione di F1, spiega che "Formula 1 è impegnata ad organizzare gli eventi all'insegna della sostenibilità in modo che possano positivamente beneficiarne le comunità ospiti e le loro infrastrutture. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Comune

Maltempo : temporali in arrivo - Comune Milano attiva monitoraggio fiumi : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Da questa sera sono previsti forti temporali su Milano. Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità regionale ordinaria, il codice giallo, a partire dalle 21 di oggi. I temporali interesseranno tutta la regione anche nella giornata di domani. Il Comune di Mila

Milano - Orban : “Salvini? Voglio conoscerlo - è il mio eroe. Abbiamo un destino in comune” : Il premier ungherese Viktor Orban è atterrato a Milano poco prima delle 15. Ha raggiunto il quartiere Brera per pranzare poco prima dell’incontro con Matteo Salvini. Queste le sue parole: “Salvini? Vorrei conoscerlo di persona è il mio eroe”. E, ancora: “Abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. Ci siamo riusciti. È la prova che i migranti in terraferma possono essere fermati. Ora Salvini prova a dimostrare che i ...

Milano : dal Comune 1 mln per aggiornamento professionale disoccupati (2) : (AdnKronos) - Il provvedimento può contare su uno stanziamento complessivo di un milione di euro. Risorse derivanti dai finanziamenti Por Fse 2014-2020. Nello specifico, 600mila euro saranno destinati all’attuazione di politiche attive per il lavoro: da momenti di orientamento professionale per il c

Milano : dal Comune 1 mln per aggiornamento professionale disoccupati : Milano, 24 ago. (AdnKronos) - Un milione di euro l'aggiornamento professionale dei disoccupati in situazioni di difficoltà. E' l'iniziativa messa in campo dal Comune di Milano per migliorare le competenze lavorative e professionali di chi si trova in condizioni di disagio e marginalità, in particola

"Senza vaccini non si entra a scuola" : il comune di Milano avverte le famiglie : Un avviso è stato inviato alle 600 famiglie che non hanno ancora provveduto a fornire la documentazione necessaria. Ultima...

Nidi e materne Milano : dal Comune 600 mail alle famiglie non in regola con i vaccini : Ultimi giorni per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge sull’obbligo vaccinale. Milano si prepara all’avvio di un nuovo anno scolastico. La prima data cruciale è mercoledì 5 settembre, giorno in cui riapriranno le porte asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Poi toccherà alle scuole primarie e secondarie, in cui le attività riprenderanno il 12 settembre. Nella metropoli, dopo l’ultima scadenza ...

Crollo Genova - domani bandiere a mezz'asta su edifici Comune Milano : Roma, 17 ago., askanews, - Le bandiere nazionale, europea e civica saranno esposte a mezz'asta in tutti gli edifici del Comune di Milano nella giornata di domani, sabato 18 agosto, in occasione delle ...

Volontariato : "LeggiAmo insieme" - il Comune di Milano cerca 300 lettori ad alta voce : Un corso di formazione specifica e da gennaio 2019 la partecipazione a eventi in università, biblioteche e centri di aggregazione

Milano - sgomberato il centro sociale occupato dal collettivo Lambretta. Comune : “Cittadini esasperati” : È stato sgomberato l’immobile occupato dal collettivo antagonista Lambretta a Milano. Lo sgombero, coordinato dal questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, è stato programmato per dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria di Milano del complesso immobiliare di via Val Bogna, occupato dal 10 febbraio 2017. Il servizio è stato disposto dal questore anche per tutelare l’ordine e ...

Milano contro il razzismo - il Comune lancia la due giorni di ottobre : "Mobilitiamoci contro l'intolleranza" : Dopo la tavolata multietnica che a giugno ha portato migliaia di persone al Parco Sempione, l'assessore Majorino rilancia: "Basta tacere"