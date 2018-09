Milan-Roma | le pagelle dei giallorossi | Nzonzi | errore fatale Pastore è un fantasma

Milan-Roma - le pagelle dei rossoneri : Higuain - un assist per conquistare San Siro : G. DONNARUMMA 5.5 Sbaglia molto con i piedi e non brilla nemmeno sulle uscite alte. Gattuso è davvero sicuro di voler continuare a tenere Reina in panchina? CALABRIA 6 In gol già al San Paolo con il ...

Subito tante emozioni per la terza giornata di Serie A : il Milan sconfigge la Roma per 2-1 all’ultimo respiro : Inizio di terza giornata di campionato di Serie A ricco di emozioni: il Milan ha la meglio sulla Roma di Di Francesco, che viene sconfitta per 2-1 all’ultimo respiro, con Patrick Cutrone che segna al 95° minuto la rete decisiva. E’ stata una partita spettacolare e ricca di avvenimenti, con un primo tempo che vede il Milan dominare, con il gol del vantaggio firmato Kessié meritato. Nel secondo tempo succede di tutto: pareggio Roma con Fazio, ...

Milan-Roma - Gattuso : 'Presto per parlare di svolta. Cutrone? Ha il veleno dentro - avrà spazio' : L'allenatore ha commentato il match a Sky Sport: "Il gol di Cutrone può essere la svolta? Siamo ancora alla seconda giornata, mi viene da sorridere. Troppo presto per parlare di svolta. Dopo Napoli c'...

Milan-Roma - Di Francesco : 'Abbiamo regalato un tempo. Il sistema di gioco? Ho sbagliato le scelte' : Di Francesco ha commentato così a Sky Sport: "Abbiamo regalato un tempo al Milan, ultimamente lo facciamo spesso. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta. Peccato per l'ultimo gol, è stata un'...

Il Milan manda al tappeto la Roma al 95' : Cutrone regala i tre punti ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso castiga la Roma di Eusebio Di Francesco proprio all'ultimo respiro: i rossoneri vincono una partita fondamentale per 2-1 contro i giallorossi. I gol che hanno deciso la ...

Roma - la sconfitta di Milano e quello scarso contributo dei nuovi arrivati : Milano. Marcano aveva zero minuti in serie A, Karsdorp si era fermato agli 82 ma della partita con il Crotone all'Olimpico nello scorso ottobre e Nzonzi era entrato ad inizio ripresa lunedì con l'...

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo regalato un tempo al Milan - dobbiamo riflettere' : 'È andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste', ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. 'Noi partiamo un pò a ritmo ridotto e poi cresciamo nella ripresa, è ...

Milan-Roma - le pagelle : bocciato Marcano - male Kardorp. Orgoglio Fazio : La Roma perde 2 a 1 contro il Milan, nell'anticipo della 3giornata di Serie A . Si gioca sotto un acquazzone che rende il campo pesante. Nel primo tempo i rossoneri si fanno preferire tanto che al 39' ...

Diavolo di un Cutrone : Roma all'inferno - Milan in paradiso. Ko al 95' : La Roma perde 2 a 1 contro il Milan nella 3di Serie A. I padroni di casa approcciano bene alla partita attaccando bene nel primo tempo e passano con Frank Kessie . Nella ripresa Federico Fazio ...

Milan-Roma - Var protagonista : annullati i gol di Higuain e Nzonzi : Var protagonista a San Siro. Due reti sono state annullate, una per parte, dalla video assistenza. Prima è arrivata la delusione per Gonzalo Higuain, che aveva realizzato al 16' st la prima rete con ...