Milan | operazione ' doppio 9' Higuain più Cutrone? Si può | se

Milan - operazione Milinkovic-Savic : dichiarazioni a sorpresa di Leonardo : Il calciomercato del Milan si è concluso senza il botto Milinkovic-Savic, il club rossonero è comunque competitivo per raggiungere obiettivi importanti. Interessanti dichiarazioni da parte di Leonardo: “Non c’è mai stata una trattativa per il serbo. Conosco il suo agente e ci ho parlato, ma la trattativa non è mai stata messa in piedi. Milinkovic ha un costo altissimo, non possiamo prenderlo per i paletti della UEFA. Il ...

SAMU CASTILLEJO AL Milan/ Ultime notizie : Leonardo dal Villarreal - operazione in chiusura : SAMU CASTILLEJO al MILAN, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 11:24:00 GMT)

Castillejo al Milan - è fatta : giocatore atteso in serata a Milano - le cifre dell’operazione : Altro colpo di mercato del Milan, che ha praticamente chiuso per l’acquisto di Samu Castillejo. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, la trattativa tra la dirigenza rossonera e quella del Villarreal è ormai in dirittura d’arrivo. Salvo intoppi dell’ultimo minuto – che non dovrebbero esserci – l’esterno spagnolo potrebbe arrivare a Milanello già nella serata di oggi. Milan, arriva anche Castillejo: Bacca più soldi ...

Milan - operazione sfoltimento : in arrivo ben 7 cessioni - alcune altisonanti… : Milan, adesso Leonardo punta a fare cassa per poi lanciare l’assalto agli ultimi obiettivi dell’estate rossonera ricca di colpi Il Milan non ha ancora finito di acquistare, ma adesso è giunto il momento di vendere. Leonardo sta per piazzare il colpo Bakayoko ed arriverà anche un esterno offensivo, intanto però si pensa a sfoltire una rosa ricchissima di esuberi. Josè Mauri sembra ad esempio essere vicino al Parma, club che lo ...

Ufficiale Courtois al Real Madrid - Kovacic come contropartita al Chelsea : Milan beffato - i dettagli dell’operazione : Thibaut Courtois è un nuovo giocatore del Real Madrid, nell’affare con il Chelsea è compreso il prestito di Kovacic: beffato il Milan che puntava al centrocampista croato Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato in Premier League il Chelsea piazza due colpi. In mattinata il pagamento della clausola rescissoria di Kepa, ben 80 milioni, ha regalato a Sarri un nuovo portiere. Via libera dunque per l’addio di Courtois che si è ...

Calciomercato Milan – Il Siviglia prova il colpo Andrè Silva : cifre e dettagli dell’operazione : Calciomercato Milan, rossoneri molto attivi anche sul fronte cessioni: Andrè Silva sarebbe finito nel mirino del Siviglia, andalusi pronti all’offerta Dopo la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid, il Milan fa i conti con i restanti esuberi del reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Higuain infatti, l’attacco rossonero ha qualche nome di troppo. Patrick Cutrone è intoccabile, ma lo stesso non si potrebbe dire di ...

Milan - Kalinic va all'Atletico Madrid : operazione da 18 milioni : Nikola Kalinic saluta il Milan dopo una sola stagione. C'è l'accordo tra il club rossonero e l'Atletico Madrid per il prestito con obbligo di riscatto, un'operazione da circa 18 milioni complessivi. ...

Milan - operazione mezzala : si punta tutto su Kovacic : A dodici giorni dalla chiusura del calciomercato, il 17 agosto, le squadre di Serie A sono alla ricerca degli ultimi rinforzi per puntellare le rose in vista dell'imminente inizio di stagione. E per ...

I conti dell'operazione Higuain-Bonucci - Caldara - tra Juve e Milan : Il sì di Gonzalo Higuain al Milan ha sbloccato la trattativa di mercato più complicata dell'estate, con il ritorno in tempi record di Leonardo Bonucci alla Juventus e l'arrivo in rossonero di Mattia ...

I conti dell'operazione Higuain-Bonucci (Caldara) tra Juve e Milan : ?Il sì di Gonzalo Higuain al Milan ha sbloccato la trattativa di mercato più complicata dell’estate, con il ritorno in tempi record di Leonardo Bonucci alla Juventus e l’arrivo in rossonero di Mattia Caldara. Leggi anche l'articolo del Foglio Sotto il profilo tecnico, l’obiettivo dei campioni d’Italia è chiaro e dichiarato: la vittoria della Champions League come prima cosa. Per raggiungerlo ...

Juventus-Milan - ufficiale la maxi-operazione : AC Milan comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Gonzalo e Mattia sono due importanti tasselli della nuova era del Club. Gonzalo Higuain approda all’AC Milan con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto. Mattia Caldara arriva a titolo definitivo, nell’ambito dell’operazione di scambio alla pari ...

Milan-Juventus - chi ci guadagna nell'operazione Higuain-Bonucci-Caldara? SONDAGGIO : Operazione conclusa, intese raggiunte e strette di mano già arrivate, prima delle ufficialità successive alle visite mediche. Juventus e Milan hanno chiuso il maxi scambio che coinvolge tre calciatori ...