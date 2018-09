Milan | Gattuso | La società mi ha dato una buona rosa | ora dobbiamo migliorare

Diretta/ Milan Roma (risultato finale 2-1) streaming video tv Sky : Gattuso - "Il meglio deve ancora venire" : Diretta Milan Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro altro big match in Serie A, i rossoneri arrivano dalla sconfitta del San Paolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Milan-Roma - Gattuso : 'Presto per parlare di svolta. Cutrone? Ha il veleno dentro - avrà spazio' : L'allenatore ha commentato il match a Sky Sport: "Il gol di Cutrone può essere la svolta? Siamo ancora alla seconda giornata, mi viene da sorridere. Troppo presto per parlare di svolta. Dopo Napoli c'...

Gattuso : 'Svolta Milan? È troppo presto per parlarne' : 'Alla seconda giornata non si può parlare di svolta, c'era rammarico per la sconfitta di Napoli, ma non eravamo da buttare via in quella partita. Ci sono squadre che quest'anno si sono rafforzate, lo ...

Serie A - Gattuso : "Milan - il meglio deve ancora venire. Continuiamo così" : Durante il match ha continuato a spingere i suoi sotto la pioggia battente. A fine partita è corso ad abbracciare i giocatori uno dopo l'altro. Rino Gattuso ora si gode il successo sulla Roma arrivato ...

Milan-Roma 2-1 - Cutrone al 95’ regala tre punti a Gattuso : La squadra di Gattuso gioca bene e chiude i primi 45’ al comando (Kessie). Ma, come a Napoli, subisce gol al 59’ (Fazio). I tre punti in extremis. La Var frena Higuain e N’Zonzi

LIVE Milan-Roma - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : sfida importante a San Siro - Gattuso non può sbagliare : Buon divertimento con OA Sport! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Foto: Bestino Shutterstock

LIVE Milan-Roma - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : sfida importante a San Siro - Gattuso non può sbagliare : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Roma, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Siro di Milano va in scena subito un big match: i rossoneri, che hanno saltato il primo turno per i noti problemi di Genova, hanno esordito a Napoli con una sconfitta confortante, visto un primo tempo super; per i giallorossi quattro punti ma delle performance tutt’altro che positive con ...

Milan - sorteggio insidioso : Betis - Olympiacos e Dudelange per Gattuso : Ha evitato le inglesi, pericolo principale della prima fascia, ma non si può dire che il girone del Milan sia agevole. Si è concluso da poco il sorteggio di Europa League, che ha consegnato ai rossoneri tre squadre da prendere con le pinze: Dudelange, Betis Siviglia e Olympiacos. Sulla carta, la più debole è la formazione lussemburghese, ma il playoff contro il Cluj – eliminato a sorpresa – ha rivelato la pericolosità degli ...

Verso Milan-Roma : Gattuso si affida ai “vecchi” - Di Fra cambia : Luci a San Siro, recitava una canzone di Roberto Vecchioni. La Serie A riparte col botto: Milan-Roma potrebbe essere un match ad alto contenuto di spettacolo. Arrivano con umori opposti al grande appuntamento: il Milan ha subito una super rimonta dal Napoli ed è ancora a secco di punti – deve recuperare la prima giornata, rinviata per la tragedia di Genova; la Roma deve tornare al successo per non cominciare, già da adesso, a perdere ...

Gattuso con un Calhanoglu in più nel motore : ecco le probabili formazioni di Milan-Roma : Milan-Roma sarà, allo stesso tempo, il primo anticipo e il big match della terza giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo oggi, venerdì 31 agosto, alle ore 20.30. La partita segnerà l’esordio stagionale a San Siro dei rossoneri, i quali – dopo l’amara sconfitta contro il Napoli – hanno tutta l’intenzione di riscattarsi già a partire da stasera. formazioni Milan-Roma: le scelte di Gattuso Pochissimi cambi per ...

Nesta promuove il Milan : 'Ora ci sono persone che sanno vincere. Gattuso...' : Il nuovo progetto del Milan convince gli ex, non solo quelli tornati in società ma anche quelli che seguono i rossoneri da lontano. Intervistato da Sky Sport Alessandro Nesta , ora allenatore del Perugia , ha promosso il nuovo corso del Diavolo : 'Gattuso è un martello vivente, lo era da calciatore e lo è da allenatore. sono felice che sia tornato ...

Milan - Gattuso : 'Siamo da Champions - ma manca il carattere' : Alla vigilia della sfida con la Roma, Rino Gattuso chiede al Milan una reazione e difende Biglia: 'Per noi è fondamentale'. Atteggiamento. 'Bisogna capire come si dà la palla, a noi piace giocare sul ...