I Centri di accoglienza e identificazione deinel Mar Egeo,in, sono seriamente sovraffollati. Lo afferma l'Alto commissario delle Naziooni Unite (Unhcr), che chiede ad Atene di risovere il problema. Migliaia di richiedenti asilo e, tra cui molti bambini, vivono in condizioni misere, inadeguate e in rapido deterioramento. Alcune persone sono in questi centri da più di 6 mesi. L'Unhcr chiede di accelerare le procedure di trasferimento deiidonei sulla terra ferma(Di sabato 1 settembre 2018)