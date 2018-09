Migranti | otto persone salvate dalla Diciotti accolte a Milano

Rovigo - bufera su un poliziotto : su Facebook insulti alle vittime di stupro - Cucchi e Migranti : Sul profilo Facebook di Mauro Maistro, agente di polizia in servizio al commissariato di Adria (Rovigo), sono apparse una serie di frasi choc un po' contro tutti, dai migranti, a Stefano Cucchi, alle giovani stuprate “che fanno le vittime”. Il Codacons ha chiesto che l'agente venga sollevato dal servizio.Continua a leggere

Migranti : alla diocesi di Milano otto Migranti della Diciotti : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Sono otto i migranti salvati dall’equipaggio dell’incrociatore Diciotti della Guardia costiera italiana e ospitati nel centro 'Mondo Migliore' a Rocca di Papa che sono stati assegnati alla diocesi di Milano. La decisione, si spiega dalla Caritas Ambrosiana, è stata comu

Dottoressa dell'ospedale - post su Fb : 'I Migranti andrebbero annegati' : 'Non esistono diritti umani per quattro negracci che ci invadono e arrivano con Nike e tute firmate e trippe piene, so con la scabbia ma chissà per quali violenze perpetuate. Solo un errore viene ad ...

Spoleto - post razzista della dottoressa : “Migranti andrebbero annegati”. Asl avvia procedimento disciplinare : I migranti “andrebbero annegati al largo”: a scriverlo su Facebook è una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto. Lo screenshot del post è stato ricondiviso sui social, causando il forte imbarazzo dell’Usl Umbria 2 di cui la dottoressa è dipendente. È stato quindi avviato un procedimento disciplinare e una “richiesta di chiarimenti”. A confermarlo all’Ansa è è il direttore generale ...

Migranti : Verducci - governo incapace - sotto scacco Salvini : ... lavoro ed economia?. Lo scrive su Facebook il senatore Pd Francesco Verducci. "Questi signori al governo sono spregiudicati, incapaci e pericolosi, tenuti sotto scacco da Salvini, uno che è pagato ...

Matteo Salvini - la prova di forza sui Migranti : 'Continua così e a ottobre ribalta il tavolo e torna al voto' : 'E adesso arrestateci tutti'. Sul caso dei 150 migranti ancora bloccati sulla nave Diciotti al porto di Catania c'è odore di bomba giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, l'indagine della Procura ...

Foligno - otto anni di accoglienza Migranti : "Pregiudizi battuti dall'integrazione" : Foligno si scopre città accogliente. Rispetto a quell'aprile 2011 quando in città arrivarono i primi migranti dell'emergenza Nord Africa e un gruppo di cittadini raggiunse piazza San Giacomo per ...

Migranti - botta e risposta tra Palazzotto (LeU) e Toninelli : “Governo li riconsegna a carnefici”. “Nessuna violazione” : Scontro in aula sulla questione Migranti, durante il question time, tra il deputato di LeU, Erasmo Palazzotto, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L’esponente M5s è tornato sul caso Asso Ventotto, rivendicando, a suo dire, che “il diritto del mare internazionale non è stato violato” e che “l’intervento è stato portato avanti dalle autorità libiche, senza coinvolgimento della Guardia ...

Migranti - giuristi : “Riportati a Tripoli da Asso Ventotto? Non è respingimento collettivo - coordinamento spettava a Libia” : Sul piano del diritto marittimo, l’operazione di salvataggio attraverso cui il rimorchiatore italiano Asso Ventotto ha condotto al porto di Tripoli oltre 100 Migranti non si configura come un respingimento, perché l’operazione è stata condotta dalla Libia, senza alcun intervento dell’Italia. Lo sostengono due esperti di diritto del mare: l’avvocato Francesco Del Freo, esperto di diritto penale transnazionale e già ...

Migranti - la nave italiana Asso Ventotto soccorre 108 persone e le riporta in Libia. Fratoianni : ‘Violato diritto internazionale’ : Non era mai accaduto che una nave italiana riportasse in Libia i Migranti soccorsi nel Mediterraneo. Ma ora c’è un precedente. Perché lunedì la Asso Ventotto ha recuperato 108 persone a bordo di un gommone nel Mediterraneo, su segnalazione della Guardia costiera italiana, riaccompagnandoli verso il porto di Tripoli. Come scrive Repubblica, la decisione è stata presa perché – come avviene ormai da settimane dopo il caso della Aquarius ...

