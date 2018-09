Migranti | l' orrore nei campi di detenzione libici | le lacrime di Mariam

Blastingnews

: RT @andreapalladino: L’accanimento nel smentire le torture in #Libia è ridicolo. E ora è di nuovo l’Onu a confermare l’orrore dei centri di… - AdelaidaDVeen : RT @andreapalladino: L’accanimento nel smentire le torture in #Libia è ridicolo. E ora è di nuovo l’Onu a confermare l’orrore dei centri di… - 000120o : RT @AngiKappa: Migranti. Chi è arrivato qui dopo aver superato l’orrore delle torture non merita capannelli di dissidenti – Articolo21 http… - pampilla01 : RT @andreapalladino: L’accanimento nel smentire le torture in #Libia è ridicolo. E ora è di nuovo l’Onu a confermare l’orrore dei centri di… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Una giornalista di Famiglia Cristiana ha intervistato una delle tante richiedenti asilo sottoposte a torture e vessazioni neidi. Alla straniera la giornalista ha dato il nome di fantasia, chiedendo un parere sulla vicenda dei profughi sulla nave Diciotti, recentemente sbarcati a Catania dopo essere rimasti 11 giorni sul natante.ha abbassato lo sguardo per occultare ledi chi conosce il dolore dei richiedenti asilo VIDEOsottoposti ad angherie e torture neidi, 20 anni, conosce bene l'vissuto dai profughi sbarcati a Catania giorni fa. Non hai idea di quanto ho sofferto in Libia, ha confessato la ventenne alla giornalista, sottolineando che il dolore delle persone non si può capire bene se non è stato vissuto sulla propria pelle. Venduta come schiava, come tanti altri ...