Migranti | l’ex prefetto di Padova al suo vice | “I carabinieri vanno a perquisire il

Migranti - l’ex prefetto di Padova "Ne abbiamo fatte di porcherie" : "Il governo di centrosinistra negava l'emergenza sbarchi, ma poi scaricava il problema sui prefetti e li costringeva a spostare i clandestini da un Comune all'altro - come nel gioco delle tre carte - per non irritare sindaci del Pd, ministri in visita o presidenti Anci del Pd Segui su affaritaliani.it