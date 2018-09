Michael Jackson ne I Simpson | Matt Groening conferma il cameo

La teoria dei fan sul rapporto tra Michael Jackson e I Simpson è vera : Il padre dei Simpson Matt Groening ha confermato una volta per tutte la teoria dei fan sul coinvolgimento di Michael Jackson nell'ambiguo episodio "Stark Raving Dad" della terza stagione dei Simpson.Come riportato su Huffpost Us, Groening ha dichiarato che fu proprio il re del pop a doppiare il paziente psichiatrico che sostiene di essere Michael Jackson e che parla esattamente come lui. "Non mi inserire nei titoli di coda" disse Jackson a ...

Paris e Prince Jackson onorano papà Michael in una festa piena di star : Avrebbe compiuto 60 anni il 29 agosto The post Paris e Prince Jackson onorano papà Michael in una festa piena di star appeared first on News Mtv Italia.

BOSS ricrea il completo bianco di Michael Jackson in “Thriller” : Il 29 agosto di 60 anni fa nasceva “The King of Pop”, Michael Jackson, scomparso il 25 giugno del 2009. Il brand BOSS in occasione di questa ricorrenza ha deciso di creare una nuova edizione dell’iconico completo – etichetta Hugo BOSS – che nel 1982 l’artista indossò per la cover dell’album “Thriller”. Una pietra miliare della storia della musica e che fino a pochi giorni fa deteneva il primato di album più venduto della ...

A Napoli il Michael Jackson Day nel giorno in cui avrebbe festeggiato 60 anni : Alla Mostra D'Oltremare la quinta edizione del Michael Jackson Day. Un appuntamento imperdibile per i fan che si sono dati appuntamento a Napoli per festeggiare i 60 anni del re del pop scomparso...

Michael Jackson - 60 anni dalla nascita : il ricordo del Re del Pop : Il 29 agosto 2018 Michael Jackson album postumo Michael avrebbe compiuto 60 anni e, nonostante la morte dell’artista, avvenuta il 25 giugno 2009, nel mondo echeggiano i festeggiamenti per ricordare l’anniversario del leggendario Re del Pop. Proprio in una data così importante, è arrivata anche la notizia secondo cui tre giudici della corte d’appello americana avrebbero sciolto da ogni accusa la Sony e gli eredi della popstar ...

60 anni di Michael Jackson : i live più belli - : ... Man in the mirror , dal trionfale Dangerous World Tour del 1992, un mastodontico tour con grandi effetti speciali che divenne uno degli spettacoli più grandi della storia. Davvero impressionante, ...

Michael Jackson - BOSS riedita il leggendario completo bianco : Nato il 29 agosto del 1958 proprio oggi Michael Jackson avrebbe compiuto 60 anni. L’icona del pop scomparsa nel 2009 continua a ispirare non solo per le sue canzoni impresse nell’immaginario collettivo, ma anche per lo stile eccentrico e personale che lo caratterizzava. Per celebrarlo BOSS ha creato una riedizione del leggendario completo bianco che Jacko aveva indossato sulla copertina dell’album Thriller, il più venduto al mondo nella storia ...

Michael Jackson : 60 anni di un mito senza tempo : Il mondo celebra e ricorda Michael Jackson nel giorno del suo 60esimo compleanno: ecco le manifestazioni e gli eventi nel mondo per ricordare il Re del Pop “Heal the world, Make it a better place“. Cura il mondo, rendilo un posto migliore. Con queste parole vogliamo ricordare ed omaggiare l’indimenticabile Michael Jackson che oggi, mercoledì 29 agosto, avrebbe compiuto 60 anni. Un compleanno speciale che il mondo intero sta ...

Nasceva oggi Michael Jackson : ecco le false leggende sul Re del Pop! : Michael Jackson è stato molto più che un ballerino, cantante e produttore discografico: ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo americano. Una vita all'insegna degli sperimentalismi, delle ...

60 anni fa nasceva Michael Jackson. Il re del pop in 60 curiosità : Lunga vita al Re. Se un arresto cardiaco non se lo fosse portato via il 25 giugno del 2009, oggi Michael Jackson avrebbe compiuto 60 anni. LEGGI ANCHECosa è successo (veramente) con la voce di Michael Jackson? Settimo di dieci figli di una modesta famiglia afroamericana, the King of Pop (questo l’epiteto conferitogli dall’amica Liz Taylor) nasceva il 29 agosto 1958 a Gary, nell’Indiana, e finì per imporsi nel Guinness dei Primati come ...

Michael Jackson - a Las Vegas maxi festa ricordo per i 60 anni del King of Pop : Diverse le celebrazioni che si terranno in Usa il 29 agosto, ma la festa più grande si terrà a Las Vega s dove la famiglia ha chiamato a raccolta i fan di tutto il mondo per il ' Michael Jackson ...

Michael Jackson - Le 15 canzoni indimenticabili : ... in memoria della straordinaria opera di beneficenza che Michael Jackson che ha compiuto durante la sua vita a favore di persone malate e disagiate di tutto il mondo. Non tutti sanno che appartiene ...

Michael Jackson - le celebrazioni per i 60 anni del re del pop : Il 29 agosto Michael Jackson avrebbe compiuto 60 anni. The King of Pop era nato il 29 agosto del 1958 ma la sua vita è stata stroncata prematuramente il 25 giugno del 2009, a Los Angeles in seguito ad un attacco cardiaco provocato da un’intossicazione da un farmaco anestetico che avrebbe dovuto aiutarlo a dormire. Il ricordo del cantante non si è mai spento e continua a vivere nella sua eredità, soprattutto musicale. Diverse le ...

Cosa è successo (veramente) con la voce di Michael Jackson? : Nel 2010, a un anno dalla morte di Michael Jackson, la Sony aveva estratto dal cilindro un album postumo. Un lavoro a cui il re del pop si era dedicato nei mesi precedenti la sua scomparsa, zeppo di inediti e significati. Il disco, intitolato semplicemente Michael, era stato pubblicato con i crismi del caso, ma i fan più affezionati non s’erano lasciati abbindolare dalla retorica. Su Internet, erano cominciate a circolare certe teorie, secondo ...