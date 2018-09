Mia amata Lucie | urleremo la mia innocenza fino alla fine

ildubbio.news

: Bye bye #Berlin!!! Addento l’ultimo Pretzel ?? e torno alla mia amata cucina italiana!!! Tre giorni di krauti, insa… - m_hunziker : Bye bye #Berlin!!! Addento l’ultimo Pretzel ?? e torno alla mia amata cucina italiana!!! Tre giorni di krauti, insa… - autumvns : Fa talmente tanto freddo che ho messo la mia amata felpona IO FELICISSIMA - MatteKarda : Vorrei ringraziare l'ennesimo BRIAO che ieri notte sulla mia amata AURELIA è andato addosso alla MATIZ rendendola D… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Non temo la morte; non voglio il disprezzo.Qualunque cosa avvenga, ti prego di raccomandare a tutti di alzare la testa come io stesso faccio, di guardare il mondo in faccia senza vacillare. Non ...