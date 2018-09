Melegatti | 20 dicembre ultimo giorno di lavoro | ​firmati i licenziamenti

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Lo scorso 29 maggio il tribunale di Verona aveva dichiarato il fallimento della, storica aziende prodruttrice di pandori e panettoni. Ora i rappresentanti sindacali hanno firmto l'accordo per il licenziamento di tutti i dipendenti.L'dinella dittaè previsto per il 20, quando scadrà anche la cassa integrazione straordinaria, che copre il personale al momento non operativo. Infatti, ad oggi, lavorano nella ditta veronese solamente 11 dipendenti, per effettuare l'esercizio provvisorio che, iniziato il 21 giugno, durerà fino al 21, per un totale di sei mesi, come concesso dal tribunale di Verona. Oltre quella data non si potrà più accedere ad alcun ammortizzatore sociale e la ditta sarà costretta a chiudere, lasciando a casa i suoi dipendenti.Una lieve speranza, però, è ancora in vita. I rappresentanti sindacali precisano che la ...