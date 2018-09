Matteo Salvini | più donne che uomini nella raccolta firme a suo favore

Come non poter invidiare Matteo Salvini? : Come "casualmente" è accaduto anche per la finale della Coppa del Mondo di calcio in Russia... che è stato costretto a vedere dal vivo perché il giorno dopo aveva una riunione con la sua controparte ...

Matteo Salvini vs Spike Lee/ Il regista : "non potrei bere neanche un bicchiere di vino con lui" : Matteo Salvini replica prontamente al regista Spike Lee che, alla Mostra del cinema di Venezia aveva attaccato il Ministro dell'Interno e le sue idee.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:21:00 GMT)

“Mollali!”. ‘Schiaffo’ a Matteo Salvini. L’ex alleato di coalizione lo invita ad abbandonare i 5 Stelle : Clima teso nel centrodestra. Ancora una volta, a mandare in fibrillazione Fi e Lega sono le indiscrezioni sul progetto di partito unico cui punterebbe Matteo Salvini dopo il 5 settembre, quando il tribunale del riesame di Genova si sarà pronunciato sul sequestro dei conti del Carroccio, dichiarando di fatto la ‘bancarotta’ del movimento fondato da Umberto Bossi. Rumors smentiti da Giancarlo Giorgetti (”non abbiamo tempo, né ...

“Con te nemmeno un bicchiere di vino”. Il famosissimo regista contro Matteo Salvini : Altre parole tutt’altro che dolci per il ministro dell’Intero, al centro della polemica negli ultimi giorni soprattutto per gli sviluppi del caso Diciotti: “Matteo Salvini? Con uno che ha quelle idee lì, non potrei mai prendere un bicchiere di vino, né ci andrei mai allo stadio a vedere la Juve e a tifare per Ronaldo. No, non credo proprio che cose del genere possano mai accadere”. Parole decisamente esplicite che ...

“Campione di assenteismo”. Matteo Salvini - in tre mesi 60 feste in giro per l’Italia. L’opposizione sul piede di guerra : Una lunga settimana di polemiche sta per concludersi. Da Ferragosto tiene banco il caso Diciotti con i migranti sbarcati a Catania solo nella serata di sabato 25 agosto. Un braccio di ferro che ha portato ad avviare un’indagine su Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, nonché titolare del Viminale e vicepremier in quota Lega del Governo Conte, non teme le conseguenze. L’ha ribadito in più occasioni: “Rischio 30 anni di galera ...

Giuseppe Conte - profezia Bruno Vespa : 'I sondaggi seri...' - che fine farà per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Quello di Giuseppe Conte è un Gran Premio pericolosissimo. Bruno Vespa usa l'immagine, cruenta, dell'incidente di Marcus Ericsson su Sauber alle libere del Gp di Monza di Formula 1 di venerdì per ...

Matteo Salvini - ecco chi è il no global che l'ha denunciato per odio razziale : 'Volti noti della politica e delle istituzioni trevigiane': così vengono presentati in pompa magna da certa stampa. Dei cittadini modello, insomma.

La svolta di Matteo Salvini : dalle coalizioni al partito-persona : Alle prossime elezioni potrebbe configurarsi uno scenario inedito, dominato dalla figura del leader leghista, candidato unico e indiscusso alla presidenza del Consiglio

Giancarlo Giorgetti - la profezia sulla prossima mossa di Matteo Salvini : 'Vi dico io quando frenerà' : 'Matteo sa tenersi tarato sulla pancia degli elettori e quando sentirà che è il momento di frenare, lo farà''. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , ...

Matteo Salvini - il dossier di 50 pagine dell'indagine sulla Diciotti : ecco le carte in mano ai giudici : Il fascicolo con gli atti dell'inchiesta della procura di Agrigento sul caso della nave Diciotti , che vede indagati il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi ...

La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo : La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini ai magistrati di Palermo che ora hanno 15 giorni per inviarli al tribunale dei ministri presso la Corte d’appello di Palermo. Salvini è accusato The post La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo appeared first on Il Post.

Matteo Salvini : da 'indagatemi pure' all'inchiesta 'frutto di una magistratura ideologica' : Nella tarda serata di ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso sui social un articolo di La nuova Bussola Quotidiana. Il testo, che ha per titolo ''Salvini indagato, frutto di una magistratura ideologica'', riporta l'opinione del magistrato Alfredo Mantovano in merito all'inchiesta che ha travolto il leader della Lega. ''Un'intervista da leggere e rileggere'' ha commentato il vicepremier, che pare quindi aver gradito ...

Caso Diciotti - l’atto di accusa contro Matteo Salvini al tribunale dei Ministri : “Ha tenuto i migranti in ostaggio” : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha inviato questa mattina l'atto d'accusa contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini relativo all'inchiesta che lo vede indagato per il blocco dello sbarco della nave Diciotti a Catania. In tutto sono cinque i reati contestati al titolare del Viminale e al suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi.Continua a leggere

Diciotti - l’inchiesta su Matteo Salvini trasmessa al tribunale dei ministri : Finisce al tribunale dei ministri l’inchiesta su Matteo Salvini. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha appena inviato ai colleghi di Palermo il fascicolo contenente gli atti dell’inchiesta a carico del vicepremier indagato per abuso d’ufficio, arresto illegale, sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia costiera. Con Salvini è indagato ...