Massacrato per una rapina I banditi sono due migranti

Prete aggredito e Massacrato in parrocchia/ “E' per tutti quei bambini!” : ma il sacerdote non è un pedofilo : Un sacerdote americano è stato aggredito in sagrestia dopo aver celebrato la messa da uno sconosciuto, che ha dichiarato di voler vendicare le vittime degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Massacrato dai ladri per pochi euro. Angelo muore dopo 6 mesi - aveva 87 anni : Angelo Puppin era stato Massacrato dai ladri durante un furto in casa in provincia di Vicenza.Continua a leggere

Milano : gay Massacrato di botte per aver fatto un complimento ad un ragazzo – molti giustificano la violenza “Ha fatto bene!” (FOTO) : Mercoledì scorso un ragazzo gay tedesco ha fermato un uomo in Via Lecco e gli ha rivolto un complimento: “Ciao, sei bello”. Sono bastate queste semplici parole per scatenare la furia omofoba dell’uomo, che ha iniziato a picchiare selvaggiamente il cittadino tedesco, per poi fuggire, lasciando a terra in una pozza di sangue il ragazzo. La vittima è stata portata subito all’ospedale San Raffaele, dove è stata operata d’urgenza. Il ragazzo ha ...

Salvini predica bene ma razzola male : ha Massacrato Renzi per gli Us Open “italiani” ed ora si diverte in Russia… : Mondiali Russia 2018: Salvini, adesso come la mettiamo? Il vicepremier predica bene ma razzola male E’ in corso al finalissima dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Croazia si stanno sfidando allo Stadio Lužniki di Mosca per il titolo mondiale. Tanti, gli ospiti, in Russia, per la finale del Mondiale di calcio 2018: in tribuna, a rappresentare l’Italia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fabio Ferrari/LaPresse Il ...

Luca Fanesi - parla il tifoso aggredito uscito dal coma : “Voglio sapere chi mi ha Massacrato” : Luca Fanesi, tifoso della Sambenedettese - squadra che milita in serie C - racconta il trauma subito lo scorso 5 febbraio, quando finì in coma al termine della partita Vicenza - Samb. Secondo alcuni testimoni venne brutalmente picchiato dalla polizia, nonostante avesse avuto le mani alzate e fosse stato inoffensivo.Continua a leggere

Massacrato di botte per un apprezzamento di troppo : Massacrato di botte forse per un apprezzamento di troppo ad alcune ragazze. I carabinieri hanno denunciato per lesioni gravi due minorenni, un 17enne e un 16enne di origini romene ma domiciliati a ...