Martina riporta il Pd in piazza

(Di sabato 1 settembre 2018) Milano insegna. Per il Pd, e per tutta la sinistra, è "venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio. Il Pd fa un passo avanti e chiede a tutti di fare altrettanto". L'annuncio, in un'intervista a Repubblica, è del segretario Maurizio, che "rilancia il suo impegno con ladel 29 settembre", a Roma.Sarà "laper l'Italia che non ha paura", dove il Pd proverà a raccogliere tutte le energie e le sensibilità alternative alla deriva sovranista, "da Macron e Sanchez a Tsipras". Un "tappa essenziale del nostro lavoro" che si inserisce nel progetto di "costruire insieme un'alternativa al governo, un progetto unitario, un pensiero nuovo".Un progetto del quale farà parte anche Nicola Zingaretti: "Tutte le candidature certamente anche ...