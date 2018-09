Marina Di Guardo | Madre Di Chiara Ferragni Occhi puntati sulla mamma della sposa

Fedez e Chiara Ferragni/ Marina Di Guardo parla di Leone : Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!” : Fedez e Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo parla dell'amore per la figlia e del piccolo Leone: Quello scricciolo mi ha fatto innamorare!”, le diChiarazioni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Marina Di Guardo racconta il momento buio di Chiara Ferragni : Non solo lusso e successo, anche Chiara Ferragni ha vissuto un periodo buio nella sua vita e a raccontarlo è la madre Marina Di Guardo. I genitori della fashion blogger si sono separati quando aveva 15 anni e questo l’ha fatta soffrire molto. Chiara non ha mai nascosto come quel momento della sua vita fu un “piccolo trauma, anche perché lo dissero solamente a me” aveva spiegato tempo fa al Corriere. A confermarlo anche Marina ...

Marina Di Guardo - mamma di Chiara Ferragni - prossima opinionista di Domenica in - rivela dei retroscena inediti della figlia… : Marina Di Guardo mamma orgogliosa di Chiara Ferragni, prossima sposa di Fedez Marina Di Guardo, prossima opinionista fissa della nuova ‘Domenica In’ di Mara Venier, a ‘Vanity Fair, ha rivelato, per la prima volta, dei retroscena inediti della figlia Chiara Ferragni che, tra qualche giorno, convolerà a giuste nozze con Fedez, padre di suo figlio Leone. La scrittrice ha svelato il simpatico nomignolo con cui, fin da ...

Chiara Ferragni - mamma Marina Di Guardo : "Non si è montata la testa" : Marina Di Guardo, prossima opinionista fissa della nuova 'Domenica In' di Mara Venier, a 'Vanity Fair, ha rivelato, per la prima volta, dei retroscena inediti della figlia Chiara Ferragni che, tra qualche giorno, convolerà a giuste nozze con Fedez, padre di suo figlio Leone. La scrittrice ha svelato il simpatico nomignolo con cui, fin da bambino, ha chiamato la giovane influencer, ovvero Chiarotta: E' sempre stata una patatona dolcissima, ...

Marina Di Guardo/ Matrimonio Fedez-Chiara Ferragni : "Piangerò per il suo sì" : Marina Di Guardo è pronta a seguire fino all'altare siciliano la figlia Chiara Ferragni e poi rivela: "Piangerò per il suo sì", cos'altro pensa di lei e Fedez?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Chiara Ferragni - matrimonio vicino. Mamma Marina Di Guardo e il dramma segreto : «Non è stata sempre felice...» : Conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni dal "royal...

Chiara Ferragni - matrimonio vicino. Mamma Marina Di Guardoe il dramma segreto : «Non è stata sempre felice...» : Conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni dal "royal...

Marina Di Guardo : «Piangerò per la mia Chiarotta all’altare - sognando di avere gli occhi di Leone» : Quando ci s’incontra al centro di una Milano deserta, d’estate, c’è da augurarsi di trovare in fretta il posto giusto. Così con Marina Di Guardo superiamo veloci i locali per turisti, prendendoci il fresco diffuso che vaporizzano dalle loro tende, sistemiamo la sua bicicletta a tiro di sGuardo, ci fermiamo per qualche selfie con ragazzi che la intercettano, emozionati nell’avere una foto con lei, e una volta sedute ...