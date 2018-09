Marina Abramovic | «Com’è | innamorarsi a 70 anni»»

vanityfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Cento opere che vanno dagli’60 agli2000 e che comprendono video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e rievocazioni delle sue celebrate performance dal vivo da un gruppo di artisti appositamente selezionati e addestrati per lo spettacolo. Quella che va in scena a Palazzo Strozzi di Firenze dal 21 settembre fino al 20 Gennaio 2019 è la prima retrospettiva che l’Italia dedica a– titolo: The Cleaner – e a pensarci è sorprendente perché se c’è un paese che ha accolto da subito la sua arte, questo è proprio il nostro. Un rapporto che inizia nel 1973, a Roma, quando viene invitata a partecipare alla mostra Contemporanea, una delle prime ad includere la performance art. Il lavoro creato in quell’occasione, Rhythm 10, prende spunto da un gioco dei contadini russi e jugoslavi, una rivisitazione della roulette russa: una mano aperta su un ...