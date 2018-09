Marco Bussetti | la scuola da “libro cuore”

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Abbiamo gli insegnanti più vecchi d’Europa - bisogna assumerne di nuovi” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, vuole riformare il sistema scolastico italiano a partire dall'alternanza scuola-lavoro: "Non voglio che lo scuola-lavoro sia un apprendistato occulto. Abbiamo bisogno di sviluppare percorsi di competenze trasversali". E poi lancia l'allarme: "Abbiamo gli insegnanti più vecchi d’Europa, ma presto moltissimi di loro andranno in pensione e dunque si farà largo ai giovani, ma al momento non è possibile ...

Maturità - si cambia. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti annuncia : "Entro settembre le modifiche all'esame" : L'esame di maturità cambierà e le modifiche arriveranno "entro settembre". Ad annunciarlo, in un'intervista a La Stampa, è il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti."È un lavoro che stiamo facendo con gli uffici del ministero. Lo dettaglieremo a decisione prese e, comunque, entro settembre. L'esame è sempre un tema delicato che mette in fibrillazione ragazzi e famiglie".Il ministro affronta anche il tema del ...

"Metà delle scuole non è a norma. Pronti 7 miliardi". Intervista a Marco Bussetti : Ha il volto mite, l'eloquio pacato e misurato e gli occhi curiosi Marco Bussetti. Il ministro dell'Istruzione ha passato quasi 48 ore in giro per i padiglioni della fiera di Rimini, esplorando il Meeting di Comunione e Liberazione. Venuto con largo anticipo rispetto all'incontro che lo ha visto protagonista (deludendo un po' i tanti simpatizzanti del movimento che sul versante parità scolastica si aspettavano di più) per incontrare ...

Terremoto Molise - comunicato ufficiale del ministro dell’Istruzione - Marco Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione, in seguito alle varie scosse di Terremoto che stanno interessando in maniera preoccupante la regione del Molise, ha immediatamente attivato il monitoraggio delle scuole, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ricorderete, purtroppo, come nel 2002, il Terremoto di San Giuliano di Puglia, verificatosi alla fine del mese di ottobre, causò la morte di 27 ...

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere