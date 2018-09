Mantova | una donna entra nel museo e accoltella più persone | una morta

Donna accoltella passanti nel Mantovano : una persona è morta - diversi i feriti : Una Donna ha accoltellato più persone a Canneto (in provincia di Mantova). Una persona è morta, altre sono rimaste ferite....

Fabrizio Frizzi - Miss Italia 2018 in suo ricordo : Carlotta Mantovan ha in serbo una sorpresa : È tutto pronto per Miss Italia 2018 su La7 e quest'anno sarà un'edizione più speciale del solito secondo Patrizia Mirigliani che ha voluto Francesco Facchinetti e Diletta Leotta a condurre il concorso ...

Virus del Nilo - una vittima a Mantova : 77enne muore in ospedale dopo il coma : Una donna di 77 anni, Eda Taffurelli, è morta a Mantova di West Nile Virus. L'anziana era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa, a Castelletto Borgo. Alla fine a causa delle ...

Virus West Nile - morta una donna a Mantova - : La 77enne era stata punta da una zanzara killer nelle vicinanze della sua casa. A causa delle difese immunitarie troppo basse, è deceduta dopo 15 giorni di incubazione. Intanto in Veneto i casi ...

Muore a 14 anni schiacciato da una panchina girevole in un parco pubblico a Mantova : Il perno della pesante panchina girevole ha ceduto e ha schiacciato lo studente. Si chiamava Matteo Pedrazzoli e frequentava un istituto privato di Verona, il 14enne rimasto schiacciato ieri sera da ...

Mantova - 14enne muore schiacciato da una giostra ai giardinetti. “Ha ceduto il perno che sorreggeva la struttura” : Un ragazzino di 14 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 10 agosto, schiacciato da una pesante struttura in ferro mentre stava giocando con gli amici nei giardinetti pubblici di piazza Castello, a Castel d’Ario, in provincia di Mantova. La dinamica dell’incidente ancora non è chiara, ma secondo le prime ricostruzioni il 14enne è stato travolto da una panchina girevole in ferro che ha ceduto, schiacciandolo. A cedere in ...

Una toccante iniziativa ha raccontato al Teatro BisMantova la 'Giustizia Riparativa' e l'incontro tra vittime e protagonisti della lotta ... : ... a cui ho donato la mia vita, che mi ha allontanato dalla mia famiglia per farmi diventare un rivoluzionario a tempo pieno, con la convinzione di lottare per un mondo più giusto. Ho fatto quattro ...