Mantova | tema sull’Amor patrio a concorso fascista Genitori protestano | ma il preside

(Di sabato 1 settembre 2018) “E che problema c’è? Sono sette anni che la scuola partecipa a questo, solo che quest’anno a un paio dila cosa ha dato fastidio. Il figlio di uno dei due è anche fra i vincitori con il suo. Se non gli va bene, basta che non ritiri il premio”. Risponde così al fattoquotidiano.it Roberto Archi, ildella scuola media Alberti di, finita nella bufera perché, a insaputa di alunni e, ha partecipato al“Piccola Caprera“, giunto alla nona edizione, sull’Amor di Patria. Unorganizzato dal Museo storico del Reggimento Volontari Giovani Fascisti dedicato ai combattenti della battaglia di Bir el Gobi. La Piccola Caprera è un cascinale situato a Ponti sul Mincio, in provincia di, appartenuto al maggiore Fulvio Balisti (1890-1959), comandante del I Battaglione Giovani Fascisti che ...