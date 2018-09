Mantova | i temi degli studenti finiscono al concorso Museo Giovani Fascisti

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Il caso è scoppiato adove alcuni insegnanti hanno deciso di inviare la candidatura di alcunial "" senza aver preventivamente avvertito le famiglie.Il tema assegnato alla fine dello scorso anno scolastico da alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado Leon Battista Alberti riguardava l'amor della patria e successivamente gli elaborati sono stati inviati alindetto dalla Piccola Caprera di Ponti sul Mincio. L'indignazione delle famiglie che non sono state avvertite della partecipazione alha sollevato un polverone che si sta allargando su scala nazionale, tanto che a pochi giorni dalla premiazione - prevista per il 2 settembre - non si è ancora deciso cosa fare. Il preside, al corrente del fatto, ha giustificato i docenti dicendo che:"Ne abbiamo parlato per giorni in classe, non siamo tenuti a informare le famiglie".La ...