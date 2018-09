Maltempo | un fulmine colpisce un’abitazione a Majano | villetta a fuoco

Maltempo Roma : fulmine colpisce una centralina - semafori in tilt : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono ‘saltati’ vari impianti in zona Monteverde: a piazza San Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce una centralina, semafori in tilt ...

Maltempo a La Spezia - un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : Una parte del campanile di Beverino (La Spezia) è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine. parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere

Maltempo La Spezia : un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle 3 nel comune di Beverino (La Spezia) per il crollo che ha coinvolto una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano. Il crollo, avvenuto a causa di un fulmine, ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale senza coinvolgere nessun passante o automobilista. La strada provinciale è stata chiusa al traffico, ma la ...

Maltempo Giappone : temporale spettacolare e “fulmine a ciel sereno” su Tokyo [VIDEO] : Di tanto in tanto il meteo produce un fenomeno perfetto, da manuale. E a volte qualcuno lo cattura in maniera impeccabile. È quanto successo a Tokyo: un temporale da manuale catturato in un incredibile video in timelapse. Questo temporale ha mostrato una forma di Cumulonimbus capillatus incus, nubi del genere Cumulonimbus che hanno raggiunto il livello di stabilità stratosferica e che terminano con una caratteristica forma a incudine. Si tratta ...

Maltempo Puglia : fulmine su spiaggia in Salento - 13enne dimesso da rianimazione : Il 13enne senegalese colpito il 24 agosto scorso da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Porto Cesareo (Lecce) è stato dimesso dal reparto di rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce e trasferito in pediatria. Sarebbero esclusi danni cerebrali. L'articolo Maltempo Puglia: fulmine su spiaggia in Salento, 13enne dimesso da rianimazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria - fulmine incendia albero nel Vibonese : interventi dei Vigili del Fuoco - evacuazioni e crolli : Un albero incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine in via Paradiso a Jesi, piante cadute in strada a causa di vento pioggia e grandine vicino a Filottrano, 5-6 ettari di sterpaglia bruciati ad Acqualagna. Molti in Vallesina e nel Pesarese gli interventi dei Vigili del Fuoco alcuni dei quali dovuti al Maltempo. Nel Filottranese si e’ registrata anche una forte grandinata: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare diverse ...

Maltempo - cade un fulmine : stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...

Maltempo - fulmine sulla spiaggia nel Salento : migliorano le condizioni dei feriti : Sembrano migliorare le condizioni del 13enne senegalese rimasto folgorato da un fulmine mentre, oggi pomeriggio, si trovava sulla spiaggia di Porto Cesareo, nel Salento. Soccorso privo di coscienza e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con ritmo cardiaco alterato, il ragazzo, che riportava bruciature, e’ ora vigile. L’indagine strumentale e’ risultata negativa ed ora il minorenne ...

