Maltempo La Spezia | un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino

meteoweb.eu

: Maltempo in Liguria – Allerta meteo gialla da Spotorno alla Spezia - magazine24it : Maltempo in Liguria – Allerta meteo gialla da Spotorno alla Spezia - LiguriaOggi : Maltempo in Liguria - Allerta meteo gialla da Spotorno alla Spezia -

(Di sabato 1 settembre 2018) I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle 3 nel comune di(La) per il crollo che ha coinvolto unadeldella chiesa parrocchiale di San Cipriano. Il crollo, avvenuto a causa di un, ha interessato unadella sommità del, che è precipitata a terra sulla strada provinciale senza coinvolgere nessun passante o automobilista. La strada provinciale è stata chiusa al traffico, ma la circolazione non ne ha risentito perché le auto potevano passare da un parcheggio adiacente.La cella campanaria è stata interessata parzialmente dal crollo anche se, come il resto della struttura, dovrà essere oggetto di accurate verifiche tecniche dadegli enti competenti.Sul posto anche il sindaco e i carabinieri. L'articoloLa: unfadeldiMeteo Web.