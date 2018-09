Maltempo | forti ma brevi temporali nel Pistoiese e a Lucca

Maltempo - forti piogge in Fvg : allagamenti sul litorale : forti piogge oggi si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, provocando in particolare allagamenti nei comuni del litorale che hanno richiesto l’intervento degli uomini della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Gia’ nella prima mattinata, rende noto la Protezione Civile Fvg, allagamenti di strade si sono infatti registrati nel Comune di Grado, in particolare a Grado Pineta e Valle Goppion, dove gli uomini del Gruppo Comunale ...

Maltempo - piogge intense - alluvioni e forti venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...

Maltempo - piogge intense - alluvioni e forti venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...

Meteo - torna il Maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Maltempo - Protezione civile : temporali forti su gran parte Nord : Roma, 30 ago., askanews, - In arrivo temporali forti su gran parte del Nord, la Protezione civile ha diramato in particolare un'allerta arancione per alcune zone della Lombardia. 'Una perturbazione ...

Maltempo in India : forti piogge in Uttar Pradesh - almeno 9 dispersi : piogge torrenziali stanno colpendo l’India, quasi al confine col Nepal: almeno 9 persone risultano disperse e 300 villaggi sono isolati nel nordovest dell’Uttar Pradesh. Le aree più colpite si trovano nei distretti di Moradabad, Sambhal, Amroha, Kampur, Pilibhit. Le intense precipitazioni hanno allagato e reso impraticabili le strade. Cinque importanti fiumi, tra cui il Gange, ieri hanno superato il livello di guardia. L'articolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 80 interventi per forti piogge e bora : Intenso lavoro nella notte e nelle prime ore del mattino per i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che da ieri ha investito la regione. Complessivamente i pompieri hanno portato a termine tra le ore 20 di ieri sera e le ore 8 di questa mattina circa 80 interventi di soccorso tecnico urgente tutti riconducibili alle avverse condizioni meteo che tuttora persistono sul territorio regionale, precisa una ...

Maltempo - forti temporali a Milano : esonda il fiume Seveso - sul posto una squadra di soccorso : Il Seveso è esondato alle 20.25 in via Valfurva, in zona Niguarda, a Milano, a causa dei forti temporali che si sono scatenati tra Milano e Paderno Dugnano. Ne dà notizia il comune di Milano, spiegando che il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle. Il livello del fiume è salito di 2,5 metri in 25 minuti. Sul posto sono presenti le squadre della Polizia Locale, ...

Maltempo - allerta meteo arancione in Toscana/ Ultime notizie : forti temporali. Apprensione anche in Liguria : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. forti temporali e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:38:00 GMT)

Maltempo - forti acquazzoni in Friuli : black out a Trieste : acquazzoni, forti scrosci in tutta la regione ma senza particolari danni a persone o cose. L’attesa ondata di Maltempo si e’ abbattuta sul Friuli Venezia Giulia ma, fino a questo momento, in maniera meno traumatica di quanto ci si aspettasse. Comunque, nessuno si e’ fatto trovare impreparato: la Regione aveva dichiarato lo stato di preallarme alla notizia che l’allerta della Protezione civile era di colore ...

Maltempo Toscana : domani codice giallo per forti temporali : codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni ...

Maltempo : frana su una strada in Valtellina per forti piogge : Nuova frana nel pomeriggio di oggi sulla strada del passo del Gallo, in Valtellina, dopo quella di alcune settimane fa che aveva interrotto la viabilità, pur non isolando Livigno (Sondrio). All’origine della frana il violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell’alta Valtellina. Nessuna auto in transito è stata investita dai detriti, stando alle prime notizie. Sul posto stanno ora operando squadre dei Vigili del fuoco e ...

Maltempo - Corea del Sud e Giappone pronti a ricevere forti venti e alluvioni da 2 tifoni : ci sono già feriti e dispersi [MAPPE] : 1/12 tifoni Soulik e Cimaron ...

Ondata di Maltempo sull’Italia : temporali improvvisi e forti raffiche di vento - danni e disagi in varie regioni : Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni. A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A Roccelletta un albero è crollato su ...