Maltempo | bombe d' acqua e nubifragi Video ultime notizie | tromba d' aria a Napoli | disagi

Maltempo - BOMBE D'ACQUA E ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : frane nelle Marche - disagi anche in Friuli : MALTEMPO, BOMBE D'ACQUA e ALLAGAMENTI: Video. frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:48:00 GMT)

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...

PREVISIONI METEO - BOMBE D’ACQUA E TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie - Maltempo ‘uccide’ l’estate? : METEO, TEMPORALI e grandine in arrivo al NORD. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Maltempo - Italia divisa in due : al Centro-Nord grandinate e bombe d'acqua : Un weekend instabile non solo al Nord ma anche al Centro fino a parte del Sud, tra Molise e Gargano. E’ il quadro tracciato da www.ilmeteo.it, che parla per stasera e domani, domenica 22 luglio, di temporali isolati ma violenti associati a grandine, colpi di vento e possibili trombe d’aria “non solo su tutto il Nord, ma anche su Toscana, Nord Umbria e Marche e piogge non previste fino a Roma e il Lazio”. --E non è finita qui, spiegano i ...

