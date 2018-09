Maltempo | auto cade da 300 metri in una scarpata | tutti salvi

Ponte Genova - stop lavori per Maltempo. Autostrade : 1 - 5 mln a famiglie : Ponte Genova, stop lavori per maltempo. Autostrade: 1,5 mln a famiglie Versati i primi contributi economici a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione dopo il crollo. Il sottosegretario ai Trasporti Rixi: "Entro la prima settimana di settembre inizio demolizione" Parole chiave: ...

Maltempo Palermo - rischio idrogeologico : il sindaco - “Comune esautorato” : “Ormai da 3 anni – spiega il sindaco Leoluca Orlando – il Comune di Palermo è stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è Infatti un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, ed un sub commissario ...

Maltempo - nubifragio su Grottaglie : agenti salvano bimbo in un’auto sommersa dall’acqua : Un violento nubifragio si è abbattuto giovedì su Grottaglie, nella provincia di Taranto. Un video diffuso dalla polizia mostra una volante intervenuta per salvare gli occupanti di un'auto sommersa dall'acqua fino ai finestrini. In auto c’era anche un bambino di quattro anni che è stato preso in braccio da un poliziotto.Continua a leggere

Ostia - Maltempo : albero cade su auto in transito - 2 ragazze ferita : Roma – Paura ieri sera a Ostia, in Via dei Pescatori dove un pioppo di circa 20 metri e’ caduto sulla sede stradale a causa del maltempo, travolgendo due auto in transito. Le conducenti delle due macchine, una ragazza di 33 anni e una di 32, sono state trasportate dal personale medico del 118, all’Ospedale Grassi di Ostia. Dalle ore 20 di ieri alle ore 8 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, ...

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Maltempo - auto contro guardarail nel Ragusano : muore una ventenne : Incidente mortale sulla strada provincia Acate-Dirillo nel Ragusano. Lo rende noto il Consorzio comunale di Ragusa: è successo ieri sera e a perdere la vita è stata una giovane di Acate, Greta Celeste, di 24 anni, che ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, forse per il manto stradale reso insidioso dalla forte pioggia. L’auto ha sbattuto contro il guardrail per finire poi la sua corsa contro un muro. Sul posto per i rilievi ...

Maltempo : allagamenti a Catania e provincia - salvati automobilisti : Un'ondata di Maltempo si è abbattuta su Catania e nella provincia. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. Da stamattina sono impegnate 12 squadre con 23 interventi espletati, e numerosi sono ancora da risolvere. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio ...