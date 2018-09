Maltempo | allagamenti in provincia di Ancona | interventi dei Vigli del Fuoco

Maltempo - forti piogge in Fvg : allagamenti sul litorale : forti piogge oggi si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, provocando in particolare allagamenti nei comuni del litorale che hanno richiesto l’intervento degli uomini della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Gia’ nella prima mattinata, rende noto la Protezione Civile Fvg, allagamenti di strade si sono infatti registrati nel Comune di Grado, in particolare a Grado Pineta e Valle Goppion, dove gli uomini del Gruppo Comunale ...

Maltempo - allagamenti a Lignano : 60 interventi Vigili Fuoco : Le forti piogge che si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Udine hanno causato numerosi allagamenti di strade, cantine e scantinati in diverse zone di Lignano Sabbiadoro. Oltre 60 le richieste di intervento giunte alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La zona piu’ colpita e’ quella di Sabbiadoro. I pompieri sono al lavoro sul posto con squadre provenienti dai distaccamenti volontari ...

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo - bombe d’acqua nelle Marche : allagamenti e frane : Una violenta ondata di Maltempo si e’ abbattuta nel primo pomeriggio sulle Marche, provocando disagi e allagamenti. La situazione piu’ critica a Jesi e nella Vallesina, in provincia di Ancona, colpita una bomba d’acqua. Allagato il pronto soccorso dell’ospedale ‘Carlo Urbani’, strade e quartieri alla base del centro storico, case, negozi e garage. In via Roma e’ crollato un muretto di contenimento. In ...

Maltempo - nubifragio lungo la costa a Fermo : allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto dalle 13:30 sulla costa fermana, causando disagi e allagamenti delle strade e delle abitazioni private. In particolare la situazione è critica a Porto Sant’Elpidio dove la polizia locale è al lavoro per evitare la percorrenza di tratti allagati della Ss16 e di alcuni sottopassi cittadini. Stessa situazione a Porto San Giorgio, mentre a Casabianca di Fermo un’auto e’ rimasta bloccata in un ...

Maltempo - allagamenti nel Gargano : 10.05 Ancora al lavoro i vigili del fuoco del comando di Foggia dopo l'ondata di Maltempo che ieri sera si è abbattuta su gran parte del Gargano.La situazione più critica è a Lido del Sole,una frazione di Rodi Garganico completamente allagata. Sott'acqua anche numerosi campeggi, bed and breakfast e altre strutture turistiche. Al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Bari in supporto a quelle foggiane, con idrovore e altri ...

Maltempo - nubifragi sulla costa in Molise : allagamenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...

Maltempo - prima neve a Cortina d’Ampezzo e sulle Dolimiti - allagamenti in Veneto e Friuli : neve d'agosto sulle Dolomiti: a Cortina d'Ampezzo uno strato di circa 10 centimetri di fiocchi bianchi si è adagiato sulle montagne, complice l'abbassamento repentino delle temperature e le precipitazioni. Disagi in tutto il Nord Est, con allagamenti in Veneto e Trentino.Continua a leggere

Maltempo Genova : allagamenti a Boccadasse - sul posto i vigili del fuoco : Intense piogge nella zona di Boccadasse, a Genova: segnalati allagamenti tra cui alcuni locali di un bar. Sul posto i vigili del fuoco di Genova Est. Nel frattempo un’altra squadra di pompieri è al lavoro in piazza Palermo. L'articolo Maltempo Genova: allagamenti a Boccadasse, sul posto i vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nel Trevigiano : esonda il canale Ruio a Villa di Cordignano - allagamenti : Dalla notte i vigili del fuoco sono impegnati nel Trevigiano per gli allagamenti dovuti allo straripamento del canale Ruio a Villa di Cordignano: le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Sarmede, Cordignano e Orsago. Circa 50 gli operatori della centrale di Treviso e dei distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto e con i volontari di Gaiarine e Asolo. Al momento solo stati effettuati oltre 30 interventi per prosciugamenti. L'articolo ...