Maltempo | allagamenti a Lignano | 60 interventi Vigili Fuoco

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo : bombe d'acqua e frane nelle Marche - allagamenti in Friuli : Situazione critica a Jesi e nella Vallesina in provincia di Ancona. Allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. A Lignano Sabbiadoro oltre 60 richieste di intervento ai vigili del fuoco

Maltempo - bombe d’acqua nelle Marche : allagamenti e frane : Una violenta ondata di Maltempo si e’ abbattuta nel primo pomeriggio sulle Marche, provocando disagi e allagamenti. La situazione piu’ critica a Jesi e nella Vallesina, in provincia di Ancona, colpita una bomba d’acqua. Allagato il pronto soccorso dell’ospedale ‘Carlo Urbani’, strade e quartieri alla base del centro storico, case, negozi e garage. In via Roma e’ crollato un muretto di contenimento. In ...

Maltempo - nubifragio lungo la costa a Fermo : allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto dalle 13:30 sulla costa fermana, causando disagi e allagamenti delle strade e delle abitazioni private. In particolare la situazione è critica a Porto Sant’Elpidio dove la polizia locale è al lavoro per evitare la percorrenza di tratti allagati della Ss16 e di alcuni sottopassi cittadini. Stessa situazione a Porto San Giorgio, mentre a Casabianca di Fermo un’auto e’ rimasta bloccata in un ...

Maltempo - allagamenti nel Gargano : 10.05 Ancora al lavoro i vigili del fuoco del comando di Foggia dopo l'ondata di Maltempo che ieri sera si è abbattuta su gran parte del Gargano.La situazione più critica è a Lido del Sole,una frazione di Rodi Garganico completamente allagata. Sott'acqua anche numerosi campeggi, bed and breakfast e altre strutture turistiche. Al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Bari in supporto a quelle foggiane, con idrovore e altri ...

Maltempo in Puglia : allagamenti nel Gargano - detriti e fango nelle strutture turistiche : Ondata di Maltempo nella serata di ieri su gran parte del Gargano: la situazione più critica si è registrata a Lido del Sole, una frazione di Rodi Garganico, dove gli allagamenti sono stati numerosi (interessati campeggi, bed & breakfast e altre strutture turistiche). Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Bari in supporto a quelle foggiane, con idrovore e altri macchinari per i prosciugamenti. Molte strade della zona, ...

Maltempo - nubifragi sulla costa in Molise : allagamenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...

Maltempo - prima neve a Cortina d’Ampezzo e sulle Dolimiti - allagamenti in Veneto e Friuli : neve d'agosto sulle Dolomiti: a Cortina d'Ampezzo uno strato di circa 10 centimetri di fiocchi bianchi si è adagiato sulle montagne, complice l'abbassamento repentino delle temperature e le precipitazioni. Disagi in tutto il Nord Est, con allagamenti in Veneto e Trentino.Continua a leggere

Meteo - al Nord il Maltempo : allagamenti e bora in Friuli/ Video ultime notizie : prima neve a Cortina d'Ampezzo : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Maltempo - allagamenti nel Nord Italia - prima neve a Cortina : Dopo ore di pioggia intensa e un forte calo termico è arrivata la prima neve in montagna del Trentino Alto Adige. In alcune valli delle Dolomiti la neve è scesa fino a 1.200 metri come a San Candido o ...

Maltempo Genova : allagamenti a Boccadasse - sul posto i vigili del fuoco : Intense piogge nella zona di Boccadasse, a Genova: segnalati allagamenti tra cui alcuni locali di un bar. Sul posto i vigili del fuoco di Genova Est. Nel frattempo un’altra squadra di pompieri è al lavoro in piazza Palermo. L'articolo Maltempo Genova: allagamenti a Boccadasse, sul posto i vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nel Trevigiano : esonda il canale Ruio a Villa di Cordignano - allagamenti : Dalla notte i vigili del fuoco sono impegnati nel Trevigiano per gli allagamenti dovuti allo straripamento del canale Ruio a Villa di Cordignano: le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Sarmede, Cordignano e Orsago. Circa 50 gli operatori della centrale di Treviso e dei distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto e con i volontari di Gaiarine e Asolo. Al momento solo stati effettuati oltre 30 interventi per prosciugamenti. L'articolo ...

Maltempo al Nord - allagamenti e bora in Friuli. Prima neve a Cortina d'Ampezzo : A Pordenone è esondato il torrente Grava, colpendo l'intera frazione di Fratta, nel Comune di Caneva. Pioggia intensa, smottamenti e alberi caduti in tutta la Regione: si valuta lo stato d'emergenza

Maltempo Pordenone : esonda il torrente Grava - allagamenti a Caneva : Ondata di Maltempo nella notte nel Pordenonese: si sono registrati allagamenti nel Comune di Caneva dove il torrente Grava è esondato allagando l’intera frazione di Fratta e numerose vie comunali, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Si segnalano alberi caduti a Palazzolo dello Stella (Udine), Polcenigo (Pordenone) e Osoppo (Udine), con conseguente interruzione di energia elettrica nei comuni di ...