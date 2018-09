scuolainforma

: Malpezzi (PD): Lega pigliatutto sulla scuola e M5S assente - #Malpezzi #(PD): #pigliatutto #sulla - zazoomblog : Malpezzi (PD): Lega pigliatutto sulla scuola e M5S assente - #Malpezzi #(PD): #pigliatutto #sulla - BzBroono : @LucailGenovese @SimonaMalpezzi Che la Malpezzi si trovi un lavoro cosa cambia del fatto che la Lega ti ha conferma… - ferroliroby : @SimonaMalpezzi @SenatoriPD Simona Malpezzi sei tu che stai portando il paese a destra, i tuoi stupidi proclami fanno crescere la lega... -

(Di sabato 1 settembre 2018) L’onorevole Simona Flaviaè intervenuta con un suo post su Facebook per dire la sua sulle recenti dichiarazioni del neo ministro Bussetti. Sugli organi di stampa erano apparse le misure annunciate per correggere la Buona. La senatrice, che ha avuto grande parte nella stesura della legge 107, non si è lasciata sfuggire … L'articolo(PD):e M5Sproviene dainforma.