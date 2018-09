Lucifer 4 news | uno spoiler svela l’arrivo di Eve?

Lucifer 4 news : fiocco rosa o blu in arrivo? | SPOILER : Lucifer 4 news & SPOILER – Ci avviciniamo sempre di più alla data in cui i nuovi episodi verranno distribuiti su Netflix. La quarta stagione rappresenterà una svolta per il nostro infuocato protagonista, ma potrebbe non essere l’unico a vivere delle novità. Le ultime news su Lucifer 4 ci mettono in guardia su un possibile bebè in arrivo. Gli SPOILER sulle nuove puntate della serie Tv ci hanno già rivelato diversi indizi, ma ...