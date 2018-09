Lo sposo arriva in ambulanza | scoppia la polemica sui social

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) L'ha percorso le stradine di Montecalvo Irpino a sirene spiegate. Ma non si trattava di un'emergenza. A scendere dal mezzo infatti è stato uno. Fiocco bianco sullo specchietto, addobbi e lampeggianti: l'ta a tutta velocità e si è fermata davanti alla chiesa dove l'uomo ha aspettato l'arrivo della futura moglie."Abbiamo invitato tutta la squadra di volontari alle nozze - ha spiegato la sposa a Repubblica - c'è un rapporto di amicizia oltre che di lavoro. Non ci vediamo nulla di stravagante nella scelta di un mezzo particolare, non siamo certo i primi. Forse in un paesino desta più scalpore, non pensavamo di attirare tanta attenzione". I due da 5 anni svolgono attività di volontariato al 118 attraverso un'associazione privata.LaMa la decisione dire innon è piaciuta a tutti. Suinetwork infatti èta una dura ...