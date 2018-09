“Lo ha detto davvero?” A Meghan sfugge una frase inequivocabile | imbarazzo totale

caffeinamagazine

(Di sabato 1 settembre 2018) Un periodo pieno di tenerezze e piccoli gesti che fanno clamore quello che stanno vivendo la sempre bellissimaMarkle e Harry d’Inghilterra. Soltanto pochi giorni fa i due erano balzati agli onori delle cronache per la decisione di adottare un cane, un bel labrador che era arrivato a colorare ulteriormente le giornate insieme. Prima di entrare a far parte della famiglia reale, d’altronde, la modella viveva con quelli che lei chiamava “my boys” o in alternativa “my loves”: cioè i suoi cani Guy e Bogart. Poi, però, quando ha lasciato Toronto per fidanzarsi (e poi sposarsi) con Harry,ha dovuto lasciare Bogart ad alcuni amici che le hanno garantito che lo avrebbero trattato come un figlio. Ma il dolore, per lei, è stato grande. Al punto da spingerla a recuperare il prima possibile un affetto così prezioso, in un momento in cui tra ...