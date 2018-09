LIVE Parma-Juventus | Serie A in DIRETTA | i Ducali sognano lo sgambetto alla Vecchia

Parma-Juventus - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta LIVE : Parma-Juventus, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Parma-Juventus - come vederla in tv. C’è Dazn. Orario e programma : Oggi, sabato 1° settembre, lo stadio “Ennio Tardini” sarà teatro dell’anticipo delle ore 18.00 del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Parma e Juventus, valido per la terza giornata. La squadra allenata da Massimiliano Allegri scende sul campo parmense desiderosa di allungare la propria striscia di successi, dopo le vittorie ottenute contro il ChievoVerona e la Lazio. Pur senza incantare, la Vecchia Signora ha ...

Probabili formazioni / Parma Juventus : diretta tv - Stulac in cabina di regia. Orario - notizie LIVE (Serie A) : Probabili formazioni Parma Juventus: diretta tv, Orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti indisponibili tra i ducali, Allegri deve ancora scegliere il suo modulo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Diretta / Spal Parma (risultato LIVE 1-0) streaming video Dazn : prodezza di Antenucci! : Diretta Spal Parma, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mazza. Gli estensi potrebbero ritrovarsi a punteggio pieno dopo due giornate(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:16:00 GMT)

Spal-Parma - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta LIVE : Spal-Parma, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.