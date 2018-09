LIVE Parma-Juventus | come vederla in tv C’è Dazn Orario e programma

oasport

: LIVE TMW - Parma, D'Aversa: 'Con la Juve gara dura, ma niente è impossibile' - infoitsport : LIVE TMW - Parma, D'Aversa: 'Con la Juve gara dura, ma niente è impossibile' - JManiaSite : Parma-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca LIVE - shanly2112 : RT @sagahtvstream: K.O 1:30 Parma vs Juventus live streaming SerieA Italia Free -

(Di sabato 1 settembre 2018) Oggi, sabato 1° settembre, lo stadio “Ennio Tardini” sarà teatro dell’anticipo delle ore 18.00 del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra, valido per la terza giornata. La squadra allenata da Massimiliano Allegri scende sul campo parmense desiderosa di allungare la propria striscia di successi, dopo le vittorie ottenute contro il ChievoVerona e la Lazio. Pur senza incantare, la Vecchia Signora ha centrato l’obiettivo e sono stati alcuni colpi dei singoli a fare la differenza: si pensi al gol di Bernardeschi negli ultimi minuti contro i cnsi oppure alla conclusione magistrale di Pjanic contro i biancocelesti. La qualità del roster dei campioni d’Italia è tale che, in qualsiasi momento, i gol possano arrivare in qualsiasi momento e per le compagini avversarie son dolori. In casa ducale, dunque, la partita ha i contorni ...