L' Italia è tra i paesi più ignoranti al mondo | nel senso che non abbiamo la più pallida

Libia - colpi di mortaio vicino ambasciata Italia/ Ultime notizie : "dovevano colpire nostra sede diplomatica" : Colpo di mortaio vicino all’ambasciata Italiana in Libia: 3 feriti. Ultime notizie, duri scontri in corso fra milizie, con un colpo che è caduto ad un centinaio di metri dall'ambasciata(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Atterraggio d'emergenza/ Trama e curiosità del film Italia 1 con Antonio Sabàto Jr. (oggi - 1 settembre 2018) : Atterraggio d'emergenza, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Antonio Sabàto Jr. e Michael Kevin Paré, alla regia Jim Wynorski. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:14:00 GMT)

Ponte Morandi - il nuovo video di Autostrade per l’Italia : passa il camion Basko - un blackout e poi il crollo : La polizia ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. Le immagini sono state registrate dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, ma un temporaneo blackout non permette di vedere l’esatta dinamica del crollo. Dopo l’incidente, il sistema di videosorveglianza stringe sul luogo del disastro. L'articolo Ponte Morandi, il nuovo video di Autostrade per ...

Un partito unico a destra? I 24 anni di alleanza (burrascosa) tra Lega e Forza Italia E Silvio resiste all’Opa ostile : Il primo patto Berlusconi-Bossi nel ‘94, poi abbracci, vittorie, liti e sconfitte. Poi l’addio alla parola «Nord» e la svolta sovranista: oggi Salvini rivendica la leadership di un partito unico

Quel saggio su Proudhon con cui Bettino Craxi segnò la storia della sinistra in Italia : Nell’agosto del 1978 il segretario del Psi pubblicava sull'Espresso il "vangelo" del suo socialismo. Uno spartiacque per ?la sinistra di ieri. Un modello ?per gli aspiranti leader di oggi?

Anche una varesotta tra le pre-finaliste di Miss Italia : ... dote acquisita grazie agli insegnamenti della nonna Emma Reina Miss Bellezza Rocchetta 18 anni 1,72 Bergamo, ama la danza classica che pratica da quando è piccola e sogna il mondo del cinema, Sofia ...

Agevolare gli scambi culturali tra i giovani - a Piacenza il progetto Europeo Erasmus dal 9 al 16 settembre. L'Italia è rappresentata da AS. : Questi pomeriggi di 'scambio sportivo' saranno propedeutici alla realizzazione della 'Giornata di sport senza Barriere' che avrà luogo al Polisportivo di Piacenza venerdì 15 settembre 2018 dove si ...

Formula 1 - GP Italia. Aero-sfida a Monza tra Ferrari e Mercedes : Ferrari conferma il pacchetto vincente di Spa Per il GP di casa la Ferrari non ha portato in pista grosse novità tecniche ma ha utilizzato la vettura nella stessa configurazione vista nel vittorioso ...

[L'analisi] Il pessimismo di Fitch - l'autunno disperato dell'Italia - il sospetto dei mercati e gli stranieri che scappano : Può darsi che la relativa politica europea, diversificare le forniture energetiche rispetto alla Russia, e il percorso specifico prescelto siano sbagliati. Non è questo " qui " il punto. Piuttosto, i ...

Australia : per studio o lavoro è meta di 12mila Italiani - apre infopoint a Milano. : Soprattutto Melbourne, che da anni detiene il primato di città più vivibile al mondo". "Le opportunità sono tante -concludono- e le idee si trasformano spesso in attività imprenditoriali, come nel ...

SCENARIO/ Dall'Italia alla Ue - tutti gli errori di una sinistra impotente : L'Ue ha bisogno di un nuovo collante, perché quello con cui si è tenuta insieme, il pensiero unico ordoliberale (che la sinistra di potere ha fatto suo) non tiene più. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:03:00 GMT)CENARIO/ Gli immigrati e il principio "non negoziabile" violato dall'UeSCENARIO/ L'errore di lasciare l'Italia a Salvini: così muoiono il Colle e il Pd

Giorgetti : sforare il 3% si può se si tratta di mettere in sicurezza l'Italia : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato', ha spiegato. ll sottosegretario ha parlato anche dell'inchiesta sui fondi della Lega e de ll'ipotesi che il 5 ...

L'Italiano Fabio Mastrangelo è il neo direttore della Russian Philarmonic di Mosca : Fabio Mastrangelo da domani 1 settembre assumerà l'incarico di direttore musicale dell'orchestra sinfonica della città di Mosca, nota come Russian Philharmonic, di cui per le tre stagioni precedenti è ...

Ha inizio la traduzione Italiana amatoriale per Shenmue 1&2 su PC : La community italiana ha iniziato la traduzione amatoriale dei giochi Shenmue 1&2 per PC, con il fine di portare in italiano tutti i giochi inclusi nella raccolta.Il team di traduzione è composto dai membri di ShenmueItalia e vedono al coordinamento e revisione Riccardo Favara e Vito Lanci mentre mentre Mirko Lenci è alla programmazione/gestione tool e Marcello Nanni è traduttore capo, con Salvatore Fiore e Fabio Omma come traduttori.Si ...