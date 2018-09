L' Inter vince 3-0 a Bologna | primo gol per Nainggolan

Calcio : l'Inter espugna Bologna e vince 3 a 0; primo gol nerazzurro di Nainggolan : L'Inter espugna Bologna e porta a casa la prima vittoria stagionale infliggendo un secco 3 a 0 ai felsinei. Dopo un primo tempo finito 0 a 0, i nerazzurri si scatenano e trovano il primo gol grazie al nuovo acquisto Nainggolan (prima rete coi milanesi) su passaggio filtrante in area di Politano al 21esimo. Un quarto d'ora dopo il raddoppio con Candreva su cross di Perisic. Ed ...

L’Inter dilaga ma contro il Bologna è un risultato bugiardo : la squadra di Spalletti ancora non convince - tre punti importanti solo per il morale [FOTO e VIDEO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International Filmmaker Festival : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

Serie A Bologna - Dzemaili : «Inter ferita - ma possiamo vincere» : Bologna - Blerim Dzemaili carica il Bologna , reduce da due ko di fila: "La sfida all'Inter? Sarebbe una vittoria importante - dice il centrocampista a Sky Sport - perchè non abbiamo iniziato il campionato come volevamo. Volevamo iniziare la stagione diversamente. Però siamo solo all'inizio: ci sono un nuovo gruppo, un allenatore e un nuovo staff. C'è da ...

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia Intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

MOGGI - "RONALDO NON LO AVREI PRESO A 33 ANNI"/ Ultime notizie Juventus - "Scudetto? Lo vince l'Inter..." : MOGGI: "Cristiano Ronaldo non lo AVREI PRESO a 33 anni". Ultime notizie Juventus, l'ex direttore sportivo bianconero rivela: "Allegri e Agnelli mi ascoltano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Inter - de Vrij suona la carica : 'Sassuolo e Toro già dimenticati'. A Bologna per iniziare a vincere' : Tre reti subite, una dal Sassuolo all'esordio e altre due dal Torino nel pareggio di San Siro di domenica scorsa: "Non ci rimane che guardare avanti " continua l'olandese ai microfoni di Sky Sport " ...

Marani : 'Inter - ecco cosa serve per diventare una squadra vincente' : La sconfitta di Sassuolo, seguita poi dal pareggio in rimonta casalingo contro il Torino hanno portato i tifosi di San Siro a mugugnare a fine partita, e in alcuni casi anche a fischiare la squadra,. ...

Il regalo di Alice vince il Noto International Film Festival 2018 : Il corto vincitore alla seconda edizione del Noto International Film Festival di Noto e' stato Il regalo di Alice di Gabriele Marino.

Sacchi : 'Milan da scudetto. Ancelotti? DeLa ha preso il migliore. CR7 non può vincere da solo. Su Inter e Nazionale...' : Sapete come la penso, il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali, non il contrario. Io sono convinto che un giocatore da solo non faccia vincere, figuriamoci se un giocatore da solo può ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Dzeko - magia vincente! Ora tocca all'Inter : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Juventus e Napoli hanno vinto i due anticipi, la Roma espugna il campo del Torino all'ultimo respiro(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:54:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Vogliamo vincerle tutte. Modric? Non è tra i convocati' : Al debutto contro il Sassuolo, Luciano Spalletti rivendica con orgoglio il ruolo che l'Inter potrebbe avere in questo campionato: 'Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo vincere più partite ...