Ligue 1 | il Nizza sbanca Lione con Balotelli in campo

Probabili formazioni Lione-Nizza - Ligue 1 giornata 4 31-08-2018 : Il Lione cercherà di superare il Lille al terzo posto nella classifica di Ligue 1 in questa quarta giornata della stagione 2018/19. Nel frattempo, il problematico Nizza è alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo essere stato sconfitto 1-0 in trasferta dal Reims, la squadra campione della Ligue 2, due settimane fa, il Lione ha poi reagito bene, battendo lo Strasburgo per 2-0 lo scorso fine settimana ed ottenendo la ...

Ligue 1 - i risultati della prima giornata. Monaco ok contro il Nantes - Vieira e Nizza ko in casa : Nantes-Monaco 1-3 69' Lopes , M, , 80' Jovetic , M, , 83' Falcao , M, , 90'+2 Sala , N, TABELLINO E STATISTICHE Inizia bene il campionato per Jardim e il suo Monaco, che riesce a sfangare una partita ...