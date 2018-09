Libia | Italia | Usa | Gb e Francia condannano escalation

Libia - colpi di mortaio vicino ambasciata Italia/ Ultime notizie : "dovevano colpire nostra sede diplomatica" : Colpo di mortaio vicino all’ambasciata Italiana in Libia: 3 feriti. Ultime notizie, duri scontri in corso fra milizie, con un colpo che è caduto ad un centinaio di metri dall'ambasciata(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Libia - colpo di mortaio vicino ambasciata italiana a Tripoli. Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : “Stop escalation violenza” : Un colpo di mortaio ha colpito sabato mattina l’Hotel Waddan, poco distante dalla sede dell’ambasciata Italiana a Tripoli, in Libia. Fonti diplomatiche hanno spiegato che l’ambasciata non è stata coinvolta nell’attacco e che il personale diplomatico Italiano è illeso. Nella capitale del Paese, che dovrebbe andare a elezioni nei prossimi mesi, sono iniziati la scorsa settimana nuovi scontri, che continuano nonostante l’accordo per il ...

Colpo di mortaio vicino all'ambasciata italiana in Libia : "Personale illeso" : Un Colpo di mortaio, sparato durante gli scontri fra milizie a Tripoli, si è abbattuto su un albergo situato a poco più di cento metri dall'ambasciata d'Italia, ferendo tre persone. Si tratta dell'Hotel Al Waddan, come riferisce il sito Alwasat citando una fonte ufficiale.Fonti locali hanno riferito all'ANSA che l'ambasciata italiana non ha subito danni e che tutto il personale sta bene: "Il Colpo di mortaio si è abbattuto ...

OPEN ARMS : STOP A SALVATAGGI DAVANTI ALLA Libia/ Non restano ONG attive sulla costa italiana : OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:14:00 GMT)

Nave Diciotti - Salvini : «Ue si svegli o li riportiamo in Libia». Scontro tra Malta e Italia : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta. Per i 177 migranti a bordo della Nave "Diciotti" «l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto...

Diciotti - tra Malta e Italia scontro sui 177 a bordo. Salvini : 'Ue si svegli o li riportiamo in Libia' : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta . Per i 177 migranti a bordo della nave 'Diciotti' 'l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto Italiano. Se l'Italia vuole ...

