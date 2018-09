Libia | escalation di violenza a Tripoli |  condanna da Italia | Francia | Usa e Gran

Libia : Italia - Usa - Gb e Francia condannano escalation : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia - colpo di mortaio vicino ambasciata italiana a Tripoli. Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : “Stop escalation violenza” : Un colpo di mortaio ha colpito sabato mattina l’Hotel Waddan, poco distante dalla sede dell’ambasciata Italiana a Tripoli, in Libia. Fonti diplomatiche hanno spiegato che l’ambasciata non è stata coinvolta nell’attacco e che il personale diplomatico Italiano è illeso. Nella capitale del Paese, che dovrebbe andare a elezioni nei prossimi mesi, sono iniziati la scorsa settimana nuovi scontri, che continuano nonostante l’accordo per il ...