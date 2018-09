LIBIA | COLPO DI MORTAIO VICINO AMBASCIATA ITALIA Ultime notizie | 3 feriti | milizie

Colpo di mortaio vicino all'ambasciata italiana in LIBIA : "Personale illeso" : Un Colpo di mortaio, sparato durante gli scontri fra milizie a Tripoli, si è abbattuto su un albergo situato a poco più di cento metri dall'ambasciata d'Italia, ferendo tre persone. Si tratta dell'Hotel Al Waddan, come riferisce il sito Alwasat citando una fonte ufficiale.Fonti locali hanno riferito all'ANSA che l'ambasciata italiana non ha subito danni e che tutto il personale sta bene: "Il Colpo di mortaio si è abbattuto ...

Open Arms attracca a Palma di Maiorca : “Denunciato LIBIA e Italia per omicidio colposo”. Viminale : “Strumentalizzazione politica” : Open Arms, la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca, con a bordo Josepha, la donna di origine camerunese salvata il 17 luglio nel Mediterraneo (a ottanta miglia dalle coste libiche) insieme con i corpi di un’altra donna e di un bambino che, secondo le accuse della Ong, sarebbero stati lasciati morire in mare dalla ...