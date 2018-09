' Li convinceremo con le azioni'

Tria alle agenzie di rating : "Le convinceremo con le azioni" : L'agenzia Fitch, pur confermando il rating BBB sull'Italia, ha rivisto l'outlook futuro da "stabile" a "positivo". Ma Giovanni Tria fa spallucce, ed è sicuro che presto le cose cambieranno: "Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, perché presto ci saranno le azioni", sostiene il ministro dell'Economia. "Io vedo in questo mantenimento del rating, come è stato per il rinvio ...

La scure di Fitch sull'Italia. Tria : "convinceremo i mercati" : Ieri sera l'agenzia di rating Fitch ha emesso il suo verdetto su questi primi mesi di governo gialloverde. Ha mantenuto il voto sul debito, conservando il BBB già stabilito, ma ha abbassato l'outlook da stabile a negativo. Gli esperti dell'agenzia di rating hanno poi posto l'accento sui provvedimenti promessi dal governo, sull'alleggerimento fiscale che Lega e M5S vorrebbero portare a termine e ha anche parlato di un rischio elezioni anticipate. ...

Rating - Tria : li convinceremo con azioni : 6.10 "Vedo in questo mantenimento del Rating, come è stato per il rinvio del giudizio da parte di Moody's, che le agenzie di Rating stanno aspettando le azioni del governo". Così il ministro dell'Economia, Tria, circa la conferma di Ficth del Rating a BBB,con revisione dell'outlook da "stabile" a "negativo". Le agenzie hanno "correttamente sospeso il giudizio", ha detto Tria incontrando i giornalisti a Shanghai. Con i prossimi documenti ...