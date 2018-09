LG Styler | l’armadio smart che lava | asciuga e stira | il “rinfresca” abiti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 settembre 2018) All’IFA di Berlino gli elettrodomestici intelligenti sono forse i più grandi protagonisti, e tra le novità del 2018 spicca il nuovo LG. Si tratta di un armadio intelligente, ovviamente controllabile tramite app perphone anche a distanza. Ma che cosa fa un armadio intelligente? Ebbene, LGfa diverse cose per prendersi cura dei propri. Basta appendere al suo interno i capi a cui vogliamo “dare una rinfrescata” e selezionare il programma desiderato. Una delle opzioni possibili è una sorta diggio a secco: all’interno dell’LGc’è un serbatoio per l’acqua, con cui si genera il vapore che poi pulisce gli– sempre che non siano troppo sporchi ovviamente. È anche possibile inserire dei foglietti aromatici, per chi lo gradisce. Presenti all’appello anche un programma per la deumidificazione e uno ...