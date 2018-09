L' Europa prepara la rivoluzione delle lancette​

agi

(Di sabato 1 settembre 2018) È come spostare ad est di alcuni gradi tutta l’: non stupisce che si infervori nel Continente il dibattito sull'opportunità o meno di mantenere l'ora legale. In Italia, c'è da più di 100 anni: venne infatti introdotta nel maggio del 1916 e partì il 4 giugno. Venne poi interrotta dal 1921 al 1939 e ripresa, seppur con qualche interruzione, durante la Seconda guerra mondiale. Si decise quindi di adottarla definitivamente nel 1965, quando il Paese si trovava in piena crisi energetica. Inizialmente, durava 4 mesi e cioé da fine maggio a fine settembre, ma nel 1981 venne estesa a 6 mesi e nel 1996, in accordo con tutta la Comunità Europea, venne fissata come data unica per il suo inizio, l’ultima domenica di marzo per terminare l’ultima domenica di ottobre. Non tutti sono convinti Lo spostamento...