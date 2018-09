Leicester-Liverpool | Mané e Firmino stendono le Foxes

Alisson - l'errore durante Leicester-Liverpool. FOTO : Imbattuto nelle prime tre giornate di Premier, il portiere brasiliano subisce la prima rete regalandola al Leicester... con i suoi stessi piedi. Così, dopo tanti dribbling avventurosi andati a buon ...

Leicester-Liverpool : Manè e Firmino regalano la vetta a Klopp. Che papera Alisson! : ROMA - Continua a punteggio pieno la cavalcata del Liverpool, che dopo aver battuto il Leicester vola a 12 punti staccando momentaneamente in vetta Tottenham, Chelsea e Watford. Quarta vittoria ...

Il Liverpool fa paura - successo contro il Leicester ed incredibile errore del portiere Alisson [VIDEO] : Il Liverpool non si ferma più ed in Premier League continua a regalare spettacolo, successo in trasferta contro il Leicester, quarta vittoria consecutiva e primo posto in classifica in attesa delle altre partite. La partita si mette subito in discesa per la squadra di Klopp che trova il doppio vantaggio prima con Mane e dopo con Firmino poco prima della fine del primo tempo. L’ex Roma Alisson decide di riaprire la partita, clamorose ...

