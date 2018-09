Leicester Liverpool Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Pronostico e Probabili Formazioni Leicester City-Liverpool - Premier League 01-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Assente Vardy nelle Foxes; ancora gli 11 titolari per i Reds. Il sabato di Premier League, valevole per la 4^giornata, si apre con la sfida del King Power Stadium tra i padroni di casa del Leicester City e il Liverpool. Come arrivano Leicester City e Liverpool? Le Foxes si avvicinano al match con 2 vittorie consecutive ottenute nelle prime 3 gare di ...