Lega e M5s | l' autunno caldo dei partiti di maggioranza

Pd - Padellaro : “Renziani attaccano più il M5s che la Lega. Sperano di riprendersi elettori - ma è un’illusione” : “Quest’opposizione renziana dentro il Pd mira più a colpire il Movimento 5 stelle che la Lega. La spiegazione è politica: visto che il M5s ha preso consensi dagli ex elettori del Pd, la speranza è che quei voti ritornino alla base”. Lo ha detto Antonio Padellaro, dal palco della festa del Fatto Quotidiano di Marina di Pietrasanta, parlando del futuro della sinistra e dell’attuale a strategia politica del Pd. “Il Pd ...

Tra sentenze e voto europeo Lega e M5s guardano al futuro : Per il partito di Salvini determinante è la data del 5 settembre, con la sentenza del riesame sul sequestro dei beni del Carroccio. Il 23 maggio - giorno delle prossime elezioni europee - è invece la ...

L’avvocato antifascista Bruno Segre compie 100 anni : “Democrazia minacciata da forze di destra - Lega e M5s” : Non si è mai arreso Bruno Segre, avvocato torinese che il 4 settembre compie 100 anni. antifascista da sempre, di origine ebrea, ma ateo, Segre ha combattuto per difendere la libertà: “Che è la cosa più bella che l’uomo possegga – racconta Segre, che durante il regime ha conosciuto per due volte l’esperienza del carcere – neanche il fascismo è riuscito a sopprimere il gusto per la libertà”. Un sentimento che lo ha portato durante la ...

L’economia di Lega e M5s è da ‘fiscazzari’. E questo post è finanziato da Soros : Un travaso di bile elettorale ha catapultato ai vertici del governo una congrega assortita tra chi asserisce che il Pil aumenti con il caldo, chi ripete che l’allunaggio è un set di Hollywood, chi ha fatto sparire 49 milioni di soldi pubblici e chi crede alle scie chimiche, ma esecra i vaccini. Quindi non deve stupire che in materia fiscale costoro si siano messi in testa (oltre allo scolapasta) anche la convinzione che si possano allegramente ...

Fitch - altro che rating. Assalto politico a Lega e M5s : 'Rischio elezioni anticipate' : E a preoccupare gli analisti dell'agenzia è, appunto, la politica, o meglio 'l'incertezza' per i prossimi mesi.

L'alleanza M5s-Lega resterà sfascista e saranno gli altri - purtroppo - ad accodarsi : Cercano di imitare Donald Trump, che della coerenza tra le promesse e le scelte concrete ha fatto il suo elemento di forza, ma dietro a Trump c'è il dinamismo della società e dell'economia americane, ...

Malpezzi (PD) : Lega pigliatutto sulla scuola e M5S assente : L’onorevole Simona Flavia Malpezzi è intervenuta con un suo post su Facebook per dire la sua sulle recenti dichiarazioni del neo ministro Bussetti. Sugli organi di stampa erano apparse le misure annunciate per correggere la Buona scuola. La senatrice Malpezzi, che ha avuto grande parte nella stesura della legge 107, non si è lasciata sfuggire […] L'articolo Malpezzi (PD): Lega pigliatutto sulla scuola e M5S assente proviene da ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Fornero e deroghe : assedio Lega e M5s a Tria (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie e PENSIONI d'oro: M5s "tagli sopra i 4mila euro", Di Maio ha così convinto Salvini? Tutte le novità sui temi previdenziali e sulla legge Fornero(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:12:00 GMT)

Malpezzi (PD) : Lega pigliatutto sulla scuola e M5S assente : L’onorevole Simona Flavia Malpezzi è intervenuta con un suo post su Facebook per dire la sua sulle recenti dichiarazioni del neo ministro Bussetti. Sugli organi di stampa erano apparse le misure annunciate per correggere la Buona scuola. La senatrice Malpezzi, che ha avuto grande parte nella stesura della legge 107, non si è lasciata sfuggire […] L'articolo Malpezzi (PD): Lega pigliatutto sulla scuola e M5S assente proviene da ...

Governo - Giorgetti : né Lega né M5s vogliono staccare la spina : Milano, 31 ago., askanews, - Per Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la tenuta della maggioranza di Governo non è in discussione: 'Visto che i giornali dicono che la ...

Blog M5s - per Ue priorità è ora Legale : ANSA, - ROMA, 31 AGO - "Una questione di priorità. Juncker ha annunciato che la Commissione proporrà l'abolizione dell'ora legale, rispondendo con una straordinaria reattività ai risultati di una ...

Governo - Giorgetti : né Lega né M5s vogliono staccare la spina : Milano, 31 ago. , askanews, - Per Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la tenuta della maggioranza di Governo non è in discussione: "Visto che i giornali dicono che la ...

Pensioni d'oro - grandi opere - No Way : tutti i temi su cui Lega e M5s sono in disaccordo : sono contento di questi mesi di lavoro e ci prepariamo ad una manovra economica che darà le prime risposte, non promettiamo miracoli, ma i primi segnali di cambiamento per l'economia'. Infrastrutture:...

Riforma pensioni - Lega e M5S hanno idee molto diverse : a rischio la pensione di cittadinanza da 780 euro al mese : Il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, torna a criticare la proposta di Riforma delle pensioni avanzata dal Movimento 5 Stelle e si scaglia contro la pensione di cittadinanza da 780 euro mensili: "Costerebbe 16,3 miliardi l’anno. Si tratterebbe di un regalo a gente che non ha mai versato una lira di contributi. Con un effetto devastante: Nessuno più verserebbe un euro all’Inps".Continua a leggere