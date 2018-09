Lega e 49 milioni | ecco dove la Cassazione ha sbagliato! P BECCHI e G PALMA hanno

Paolo Becchi - i 49 milioni della Lega : 'Perchè Salvini in tribunale può vincere' : Che certa magistratura in Italia faccia politica non è una novità. Dopo essersi accanita per anni contro Berlusconi ora tocca a Salvini e al suo partito. Sotto inchiesta come ministro per aver cercato di bloccare l' immigrazione clandestina,...

Giorgetti : “Se confermeranno la condanna alla Lega per i 49 milioni - il 6 settembre il partito chiude” : "La sentenza sui fondi della Lega? Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude”, ha dichiarato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. "La sentenza avrebbe una conseguenza definitiva, la chiusura del partito, senza che quel processo sia finito". Il tema riguarda la sparizione di 49 milioni di euro dalle casse del partito.Continua a leggere

Il leghista vuole menare i magistrati? Usi le mani per cercare i milioni della Lega : “E ti vengo a cercare” è una delle più belle canzoni di Franco Battiato. Parla dell’amore irrefrenabile che ruba l’istante e costringe a seguire l’amata, anzi inseguirla, ovunque si trovi. Nella disperazione di questi giorni tristi, un deputato italiano, avete capito bene: un rappresentante delle Istituzioni, un legislatore, avverte la magistratura che, nel caso si eserciti nei confronti di Matteo Salvini l’azione penale per l’enorme mole di ...

Milano - la sfida di Legambiente : 5 milioni di alberi per un grande parco contro le isole di calore : La proposta-provocazione: un'area protetta di 55mila ettari che unisca Milano da Sud a Nord a coprire un terzo della superficie della città metropolitana, e a rinfrescare la città

Il business ilLegale delle Iptv : 2 milioni di utenti solo in Italia : Iptv è diventato sinonimo di un fenomeno illecito che consente la visione di canali a pagamento in modo fraudolento: tutti i palinsesti Sky (Cinema, Sport, Calcio e finanche Primafila), Mediaset Premium e Dazn, a una manciata di euro. E basta digitare “Iptv Italia” su un qualsiasi store online...

Morgoni alla Lega : «Esibizione carnevalesca - pensino a restituire i 49 milioni di euro» : ... che attacca gli esponenti della Lega: « Atteggiamento puramente propagandistico camuffato in giustizialismo spicciolo di quartiere che nulla ha a che fare con la politica, ecco, lo definirei così. ...

Mafia - sequestrati 400 milioni di euro all’ex deputato regionale Giuseppe Acanto : “Legato alla cosca di Villabate” : È ritenuto legato ai vertici di Cosa Nostra a Villabate, in provincia di Palermo. Un uomo della “zona grigia” che avrebbe gestito il patrimonio della cosca, secondo la Dia di Palermo, che dopo la pronuncia della sezione misure di prevenzione del Tribunale, ha sequestrato 400 milioni di euro tra conti correnti, quote societarie, capitale sociale e compendi aziendali all’ex deputato regionale cuffariano Giuseppe Acanto, 58 anni, ...

Doppio risultato per Building Energy in Cile : colLega il secondo impianto solare e ottiene il via libera per un nuovo progetto per ulteriori 12 milioni di investimento : Building Energy, multinazionale che opera come Global Integrated IPP nel settore delle energie rinnovabili, annuncia la connessione del secondo impianto solare in Cile (Villa Prat, di 3 MW di capacità) ed anche il via libera per un ulteriore parco fotovoltaico. L’impianto sarà realizzato da Building Energy Andes SpA, Joint Venture nata dalla collaborazione con il Gruppo Scotta, società italiana specializzata nella progettazione, ...

M5S-Lega - pensioni d’oro tagliate di 500 milioni per alzare le minime : Una triplice correzione attuariale sulle pensioni superiori ai 4mila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle pensioni minime e sociali, che dovranno essere portate alla soglia dei 780 euro. Eccolo l’annunciato progetto di legge che incide sulle cosiddette pensioni d’oro. Il testo, sei articoli in tutto, è stato depositato ieri ed è firmato dai due capigruppo di Lega e M5S alla Camera, Riccardo Molinari e ...

come mai renzi e berlusconi sono convinti che la brutta storia dei 48 milioni di rimborsi alla Lega - Politica : DAGOREPORT Sia berlusconi sia renzi sono convinti di due cose. Primo: presto il tema dei migranti da sbarco, che da tanto fiato alla propaganda di Salvini, col finire dell'estate, chiuderà i battenti. ...

Dl dignità - Morani (Pd) attacca : “Fondo contro ludopatia? Si recuperino i 49 milioni che la Lega deve agli italiani” : Scontri e provocazioni in Aula durante l’esame del decreto dignità. Ad attaccare la maggioranza M5s-Lega, durante il dibattito su un emendamento per il fondo contro il gioco d’azzardo patologico, è la deputata dem Alessia Morani. “Io propongo un incremento di 49 milioni di euro per il 2018. Dove trovarli? Possono essere tranquillamente recuperati con un’azione di Legalità: dalle somme che la magistratura ha detto ...

Lega - pizzino di Renzi sui 49 milioni spariti : "IlLegalità sfacciata" : Sulla vicenda si infiamma la polemica politica. L'ex premier Matteo Renzi sulla questione va all'attacco: 'Una sentenza - ha scritto - dice che la Lega deve restituire 49 milioni agli italiani. ...

Fondi Lega - nuovo Riesame su sequestro 49 milioni fissato il 5 settembre : Il tribunale del Riesame di Genova ha fissato al prossimo 5 settembre l'udienza per discutere sul sequestro dei Fondi della Lega dopo il rinvio da parte della corte di Cassazione che, ad aprile, ha ...

Di Battista - M5s - dice che la Lega deve restituire i 49 milioni : Roma, 24 lug., askanews, - 'Alcuni in rete mi chiedono dove siano i milioni intascati indebitamente dalla Lega. E che ne so io? Io so che devono restituirli punto, perché sono soldi della collettività.