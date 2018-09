Le Rane Ficarra e Picone stasera in tv su Rai 1 nella commedia di Aristofane

cubemagazine

: Stasera su Rai 1 Ficarra e Picone protagonisti della commedia “Le Rane” di Aristofane - SMSNEWSOFFICIAL : Stasera su Rai 1 Ficarra e Picone protagonisti della commedia “Le Rane” di Aristofane - Luca_zone : RT @tvblogit: Ficarra e Picone su Rai 1 con Aristofane: 'La cultura può salvarci dall'imbarbarimento' - mtcapuani : @vitaindiretta @RaiUno @s_buttafuoco @FicarraePicone Ci mancavano le Rane di Ficarra e Picone. Non vedevo l'ora ?? -

(Di sabato 1 settembre 2018) LE. Il duo comico sarà protagonistain tv sabato 1 settembre 2018 delladisu Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lein tv su Rai 1diNel 405 a.C. ad Atene va in scena per la prima volta Le: dalla penna pungente dinasce unadestinata a restarestoria. Sabato 1 settembre 2018 lo show conva in onda Rai1 alle 21.40. Uno spettacolo unico, nel quale lo sguardo sulla realtà contempoa si rivolge al mito classico sul palcoscenico di Siracusa, tra i più antichi e suggestivi al mondo. Il Teatro Greco accoglie l’irresistibile duello tra due degli interpreti più talentuosi e straordinari della nostra tradizione comica. Con la ...