Le rane | Ficarra e Picone Diretta | Dioniso riporta in vita Eschilo

Programmi TV di stasera - sabato 1 settembre 2018. Su Rai1 Ficarra e Picone in «Le rane» : Ficarra e Picone in Le Rane Rai1, ore 21.40: Le Rane – 1^Tv Nel 405 a.C. ad Atene va in scena per la prima volta “Le rane”: dalla penna pungente di Aristofane nasce una commedia destinata a restare nella storia. Questa sera Ficarra e Picone, le “rane”, approdano in prima serata con uno spettacolo unico, nel quale lo sguardo sulla realtà contemporanea si rivolge al mito classico sul palcoscenico di Siracusa, tra i più antichi e suggestivi ...

Ficarra e Picone su Rai1 con Le rane di Aristofane : anticipazioni : Le rane di Aristofane sabato sera su Rai1: le anticipazioni di Ficarra e Picone Sabato 1 settembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda uno spettacolo allestito al Teatro Greco di Siracusa interpretato da Ficarra e Picone: Le rane di Aristofane. Le rane è una commedia greca messa in scena per la prima volta ad Atene nel 405 a.C. dove vinse la gara delle Lenee, le feste dedicate al dio Dioniso. Salvo Ficarra veste i panni di Dioniso, il dio ...

Grande successo per le 'rane' di Aristofane con Ficarra&Picone : La disputa è certamente tra due poeti ma soprattutto è tra poetiche visione del mondo, dunque il senso stesso del teatro viene messo in gioco, il rapporto tra teatro e mondo?.

Grande successo per le 'rane' di Aristofane con Ficarra&Picone : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Ritorno trionfale per la commedia con Ficarra e Picone. Grandi applausi e tante risate per il debutto della commedia Le Rane di Aristofane al Teatro greco di Siracusa. Lo spettacolo diretto da Giorgio Barberio Corsetti ha catturato il pubblico del cinquantaquattresimo